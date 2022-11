UniBoost: een quotering van 50.00 voor jouw favoriet bij Ajax - PSV!

Vrijdag, 4 november 2022 om 14:30 • Laatste update: 14:32

Aanstaande zondag staat de topper tussen Ajax en PSV op het programma. De Amsterdammers gaan momenteel aan kop in de Eredivisie. Voor deze kraker heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win vijftig keer je inzet bij een overwinning van jouw favoriet. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze Eredivisie-kraker.

Ajax sloot de groepsfase van de Champions League dinsdagavond af met een overwinning bij Rangers. De ploeg van Alfred Schreuder begon fenomenaal op Ibrox en liep binnen een half uur uit naar een 0-2 voorsprong. Ajax schakelde na rust twee versnellingen terug en liet de Schotten in de slotfase via een penalty terugkomen in de wedstrijd. Francisco Conceição, die pas net op het veld stond, maakte het met zijn eerste doelpunt voor Ajax snel daarna af: 1-3. Schreuder gaf op de persconferentie in aanloop naar de topper tegen PSV weten te hopen op de beschikbaarheid van Steven Berghuis, Owen Wijndal en Brian Brobbey.

PSV was na de spectaculaire zege op Arsenal (2-0) al verzekerd van minimaal plek twee in Groep A van de Europa League en had weinig perspectief meer op groepswinst. Van Nistelrooij gooide zijn elftal, ook met het oog op de aanstaande topper tegen Ajax, donderdag tegen FK Bodø/Glimt daarom behoorlijk om. Met zijn tweede keus boekte de trainer van PSV een opmerkelijk eenvoudige zege in Noorwegen: 1-2. Ibrahim Sangaré, Jarrad Branthwaite, Philipp Max en Mauro Júnior ontbraken tegen Bodø/Glimt . Van Nistelrooij rekent er echter op zondag weer over dit viertal te kunnen beschikken.

Brian Brobbey lijkt de concurrentiestrijd met Mohammed Kudus voorlopig in zijn voordeel te hebben beslecht. De spits was niet fit genoeg om tegen Rangers te starten, maar lijkt, mits fit, de speler aan de zijde van Ajax om in de gaten te houden. Bij PSV zijn de ogen natuurlijk gericht op Cody Gakpo, die dit seizoen al goed was voor dertien goals en zestien assists in 22 officiële duels.

