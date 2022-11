Ernie Brandts geeft advies aan Van Gaal: ‘Hij is net iets beter dan Gravenberch’

Vrijdag, 4 november 2022 om 15:10 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:25

Louis van Gaal doet er goed aan om Kenneth Taylor een basisplaats te geven op het WK in Qatar. Dat is de mening van oud-Oranje-international Ernie Brandts. De WK-finalist van 1978 gaf aan Voetbal International zijn favoriete basiselftal op en verraste met de naam van de jonge middenvelder van Ajax.

Het middenveld van Oranje moet volgens Brandts bestaan uit Frenkie de Jong, Taylor en Cody Gakpo. “Taylor is nog jong, maar als een speler goed is hoef je niet te twijfelen, dan moet je hem gewoon laten spelen. Hij beweegt goed, is snel en ook nog eens sterk aan de bal. Hij is net iets beter dan Ryan Gravenberch, die we al een tijdje niet echt meer zien spelen. Taylor past ook goed naast Frenkie de Jong, ook zo’n fijne speler.”

“Voor de andere positie op het middenveld twijfelde ik tussen Gakpo en Steven Berghuis. Het zal niet veel schelen, maar mijn voorkeur gaat dan uit naar de PSV’er”, zo legt Brandts uit. “Hij heeft scorend vermogen en een fantastische individuele actie in huis. Ik ga geregeld bij PSV kijken en hij kan met een versnelling in één keer met de bal aan de voet het verschil maken. Hij heeft een goede voorzet, kan een mannetje passeren en ook nog anderen laten scoren. Daarom krijgt hij de voorkeur boven Berghuis.”

Ook een andere PSV’er moet volgens Brandts mee naar Qatar. “Xavi Simons is ook een speler die mee kan. Hij is heel onbevangen en zou misschien weleens voor een verrassing kunnen zorgen. Als Oranje op een dood spoor zit, dan heb je dat soort types nodig. Hij is snel, wil altijd graag en kan een actie maken.” Oranje kan het volgens hem tot de laatste vier schoppen in Qatar. “Als het Nederlands elftal de eerste paar wedstrijden doorkomt, dan moet het goedkomen. Dan komen we zeker tot de halve finale. Daarna hangt het af hoe de spelers er tegen die tijd aan toe zijn. Zijn er veel blessures en hoe is de sfeer in de groep? Maar ik heb er wel vertrouwen in.”