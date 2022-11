‘Roestige’ Van de Beek moet het flink ontgelden: ‘Hij heeft het verpest’

Vrijdag, 4 november 2022 om 14:12 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:13

Donny van de Beek kreeg kreeg afgelopen donderdagavond een verrassende basisplaats toegewezen. Zijn optreden zal echter niet leiden tot meer speeltijd, denken de Engelse media. De Europa League-wedstrijd bij Real Sociedad (0-1) werd weliswaar gewonnen, maar de Nederlander werd door de Engelse kranten beoordeeld met het laagste rapportcijfer van alle spelers van Manchester United.

The Mancunians wonnen met slechts één doelpunt verschil van de Basken, in plaats van de benodigde twee. Zo eindigden ze als tweede in de groep en werden zij veroordeeld tot het spelen van een tussenronde in de Europa League. Van de Beek mocht van trainer Erik ten Hag achter Cristiano Ronaldo op 10 in de basis beginnen. Het was pas zijn vijfde wedstrijd van dit seizoen. Van de Beek werd na 58 minuten vervangen door Marcus Rashford en dat was volgens de Engelse media volkomen terecht.

Manchester Evening News gaf Van de Beek een 3 als rapportcijfer, het laagste van alle Mancunians. “Hij vertoefde in niemandsland en had geen enkele chemie met zijn ploeggenoten. Hij kreeg een kans maar maakte geen moment de indruk dat hij die zou pakken”, zo klonk het hard. De krant stelde dat Van de Beek, bij een goed Europees optreden, zicht had om dit weekend Bruno Fernandes te vervangen op 10, maar die kans ‘heeft hij verpest'. “De omstandigheden waren in zijn voordeel, maar hij had moeite om aan de bal te komen en iets toe te voegen aan het spel.” De krant ziet zijn toekomst in Manchester somber in: “Het aantal kansen om zich te bewijzen bij de club neemt wel af.”

BoulevardkrantThe Sun is ook allerminst overtuigd en kopt 'All Donn wrong’. “Van de Beek verzuimt opnieuw om zijn kans te grijpen”, zo valt te lezen en het rapportcijfer 4 viel hem ten deel. Dat was wederom het laagste cijfer van alle spelers. “Hij toonde aan roestig te zijn en was volledig onzichtbaar in de eerste helft. Na de rust veranderde er weinig.”

Manchester United-icoon Paul Scholes was evenmin onder de indruk van de Nederlander en snapte niet wat Ten Hag wilde bereiken met zijn tactiek. “Het werd vrij rommelig in de tweede helft. Ik snap niet echt wat hij (Ten Hag, red.) wilde bereiken. Rashford kwam erin voor Van de Beek als nummer 10, maar dat is niet zijn positie. Hij moet op de flank spelen en ruimte hebben als hij de bal ontvangt.” Scholes is verder van mening dat Fernandes op 10 moet spelen en Van de Beek niet de kwaliteiten heeft van een flankspeler. “Om vanaf de zijkant te spelen heb je ‘benen’ nodig en ik denk niet dat dit Donny's sterkste punt is.” In Scholes’ optiek moet de Nederlander dus weer op de bank plaatsnemen.