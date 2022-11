Terugval raakt PSV'er: 'Nu zit ik ook niet bij de voorselectie voor het WK'

Jordan Teze begon dit seizoen als basisspeler bij PSV, maar raakte naderhand zijn plek kwijt. Het WK in Qatar is mede daardoor uit het zicht verdwenen. De verdediger heeft toegegeven dat deze onzekere periode hem niet in de koude kleren is gaan zitten, maar hij is niet van plan het hierbij te laten.

Bondscoach Louis van Gaal riep Teze in juni van dit jaar voor het eerst op voor Oranje. De teller staat tot dusver op drie interlands. De verdediger mocht meedoen in de Nations League-wedstrijden tegen Wales (2-1 en 3-2 winst) en Polen (2-2). Onder zijn nieuwe coach Ruud van Nistelrooij begon hij bij PSV als centrale verdediger om daarna steeds vaker uit te wijken naar de rechtsbackpositie.

Na een tijdje raakte de 23-jarige speler echter zijn basisplek kwijt en moest hij het met name doen met invalbeurten in de Europa League. Van Gaal nam hem daarom ook niet op in de voorselectie voor het WK in Qatar en zijn status bij PSV als basisspeler liep ook een deuk op. In de met 1-2 gewonnen Europa League-wedstrijd tegen FK Bodø/Glimt stond hij wel weer negentig minuten op het veld.

Tegenover ESPN liet Teze weten op de weg terug te zijn. “In het begin heb ik veel gespeeld, vooral als rechtsback. Vanaf begin oktober heb ik wat minder gespeeld, ben ik vooral ingevallen. Nu ben ik op de weg terug en is het aan mij om op de trainingen en in wedstrijden zoals deze te laten zien dat ik moet spelen. Meer kan ik niet doen.” De geboren Groninger geeft toe dat hij het moeilijk heeft gehad. “Natuurlijk, het heeft me wel geraakt. Ik zat in de zomer bij het Nederlands elftal, daarna niet meer en nu zit ik ook niet bij de voorselectie voor het WK. Ik probeer het zo goed mogelijk om te zetten en er de positieve dingen uit te halen, om daarvan een beter mens en een betere speler te worden”, zo klonk het strijdbaar.