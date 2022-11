Gernot Trauner gaat helemaal los in Skihut na groepswinst van Feyenoord

Vrijdag, 4 november 2022 om 10:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:10

Feyenoord verzekerde zich donderdagavond op onvoorstelbare wijze van overwintering in de Europa League. In De Kuip was de ploeg van trainer Arne Slot met 1-0 te sterk voor Lazio dankzij een goal van invaller Santiago Giménez. Door de overwinning eindigde Feyenoord bovendien als eerste in Groep F. Het zorgde voor een enorme ontlading in De Kuip. Het feest werd na afloop door Gernot Trauner doorgezet in de Rotterdamse Skihut.



Feyenoord eindigde net als FC Midtjylland, Lazio en Sturm Graz op acht punten, maar omdat de Rotterdammers het beste doelsaldo hebben, werden zij groepswinnaar en hoeft er geen tussenronde gespeeld te worden tegen een nummer drie uit de groepsfase van de Champions League. Trauner besloot zich na afloop in het feestgedruis in de skihut te mengen. Daar zong hij uit volle borst en met gebalde vuist het nummer: 'Mijn Feyenoord' met supporters mee.