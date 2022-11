FIFA vraagt WK-deelnemers middels bizarre brief te zwijgen over situaties Qatar

Vrijdag, 4 november 2022 om 10:34 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:37

De FIFA wil dat alle deelnemers aan het WK in Qatar zich alleen met voetbal bezighouden. Dit blijkt uit een brief die Sky Sports in handen heeft. Daarin vragen FIFA-voorzitter Gianni Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura aan de landen om ervoor te zorgen dat het ‘voetbal niet wordt meegesleept in alle ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan’.

Uit de brief blijkt verder dat de wereldvoetbalbond liever niet heeft dat landen openlijk kritiek uiten op de arbeidsomstandigheden in Qatar en het schenden van de mensenrechten aldaar. De FIFA-top geeft geen specifieke voorbeelden, maar de brief lijkt dus vooral bedoeld als oproep aan deelnemende landen om zich niet over politieke en maatschappelijke zaken uit te laten. Iets dat de afgelopen weken al wel is gedaan, onder meer door de Australische voetbalbond en het Deense elftal.

“Laten we ons nu alsjeblieft focussen op het voetbal. We weten dat de voetbalwereld niet in een vacuüm leeft en we zijn ons ervan bewust dat er veel uitdagingen en problemen van politieke aard in de wereld zijn. Maar laat alsjeblieft niet gebeuren dat het voetbal wordt meegesleept in alle ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan. Bij de FIFA proberen we alle meningen en overtuigingen te respecteren, zonder de rest van de wereld morele lessen op te leggen”, zo valt te lezen.

Of de deelnemers zich houden aan de oproep is onzeker. Vanuit Nederland is ook al de nodige kritiek te horen geweest. Bijna alle sponsoren van de KNVB mijden het WK en Oranje’s captain Virgil van Dijk zal in Qatar de OneLove-armband dragen, net als de aanvoerders van zeven andere teams. Hoe de FIFA daarop zal reageren is nog niet bekend. Formeel gezien is er vanuit de bond geen toestemming gegeven voor het dragen van die band op het WK. Volgens de KNVB gaat het Nederlands elftal dat wel ‘gewoon’ doen.