Driessen zeker: ‘Moet heel raar lopen, wil Van Gaal hem niet selecteren’

Vrijdag, 4 november 2022 om 09:56 • Jordi Tomasowa

Valentijn Driessen is onder de indruk van het huidige niveau van Justin Bijlow. Mede dankzij enkele uitstekende reddingen van de doelman, boekte Feyenoord donderdagavond een broodnodige zege op Lazio (1-0), waardoor de Rotterdammers geen tussenronde in de Europa League hoeven te spelen. Volgens Driessen moet Bijlow bondscoach Louis van Gaal met zijn optreden tegen Lazio hebben overtuigd dat hij thuishoort in de selectie van het Nederlands elftal.

Met name voor rust hield Bijlow Feyenoord met enkele knappe reddingen op de been. Ook Driessen zag de sluitpost van de Rotterdammers uitblinken. “Eindelijk vertoonde hij trekjes van de Bijlow die twee jaar geleden door iedereen werd beschouwd als het grootste keeperstalent van Nederland. Ook door bondscoach Louis van Gaal”, schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

Van Gaal koos er in september nog voor om Bijlow niet te selecteren voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België. De bondscoach gaf voor deze duels de voorkeur aan vier andere namen: Jasper Cillessen, Mark Flekken, Remko Pasveer en Andries Noppert. “Met Bijlows optreden tegen Lazio moet de 24-jarige doelman de bondscoach hebben overtuigd dat hij thuishoort in de selectie van het Nederlands elftal”, stelt Driessen. “Ditmaal gaf de geboren Rotterdammer thuis op het moment dat zijn ploeg erom vroeg. Hij weigerde te capituleren bij vier grote Romeinse kansen. Daarmee behoedde Bijlow Feyenoord voor vroegtijdige uitschakeling.”

“Het moet na zijn optreden tegen Lazio en groeiende vorm de laatste weken wel heel raar lopen, wil de geboren Rotterdammer niet worden geselecteerd door Van Gaal en zijn keeperscoach Frans Hoek”, vervolgt Driessen, die van mening is dat Bijlow in het rijtje met Jasper Cillessen, Mark Flekken, Andries Noppert en Remko Pasveer tot de beste drie doelmannen van Nederland behoort. De columnist vindt bovendien dat Van Gaal een verplichting heeft richting de toekomst van Oranje. “Voor de ontwikkeling van Bijlow als jongste en meest veelbelovende doelman is het van cruciaal belang om een WK van dichtbij te beleven en daar de komende jaren zijn voordeel mee te doen. Bij Feyenoord en het Nederlands elftal.”