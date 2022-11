Ajax krijgt in november vijftienjarig Deens talent op proef

Vrijdag, 4 november 2022 om 09:15 • Laatste update: 09:31

Lasse Abildgaard komt in november twee weken op proef bij Ajax, zo meldt Tipsbladet. De vijftienjarige Deen speelt bij Silkeborg en krijgt deze maand een kans om een contract af te dwingen bij Ajax.

“Ajax heeft zelf contact gelegd met de speler”, zegt Peter Christian Hansen, talentenmanager van de Deense club tegenover Tipsbladet. “Het is de bedoeling dat hij met een van zijn ouders en een jeugdtrainer naar Amsterdam komt.” Abildgaard kan mogelijk in de voetsporen treden van Kasper Dolberg, die in januari 2015 de overstap van Silkeborg naar Ajax maakte. De inmiddels 25-jarige spits van Sevilla brak razendsnel door in Amsterdam en was in 119 officiële duels goed voor 45 goals.

Hansen verwacht echter niet dat Abildgaard ook daadwerkijk op de korte termijn de overstap zal maken naar Ajax. “Nee, het zit niet echt in de planning, maar het is duidelijk dat als iemand als Lasse het goed doet, het tot de mogelijkheden behoort. Maar er zijn nog aardig wat zaken die op hun plek moeten vallen. Dus nu is het gewoon een training, en dan kijken we verder. Voor Lasse gaat het ook om het zien van iets anders dan Silkeborg en Deense omstandigheden.”