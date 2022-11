Van Nistelrooij heeft goede hoop op terugkeer viertal tijdens topper tegen Ajax

Vrijdag, 4 november 2022 om 08:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:25

Ruud van Nistelrooij hoopt dat hij tijdens de topper tegen Ajax van aanstaande zondag weer kan beschikken over Ibrahim Sangaré, Jarrad Branthwaite, Philipp Max en Mauro Júnior. Het viertal ontbrak donderdagavond in het Europa League-duel met Bodö/Glimt (1-2 winst). PSV eindigde tweede in Groep A, omdat poulewinnaar Arsenal gelijktijdig won van FC Zürich (1-0).

Sangaré, Max, Branthwaite en Mauro reisden niet mee af naar Noorwegen, maar Van Nistelrooij lijkt voor het Eredivisie-duel met Ajax wel weer een beroep op hen te kunnen doen. “Het ziet er goed uit richting zondag”, zei de trainer van PSV tegenover ESPN. “We moeten het altijd afwachten of dat zich zo doorzet. Ik hoop ze zaterdag weer bij de selectie op de training te hebben.”

De oefenmeester houdt veel positieve dingen over aan de minimale zege op Bodö/Glimt. “We hebben geen blessures opgelopen, spelers die veel gespeeld hebben, heb ik rust kunnen geven en er zijn jonkies die speelminuten gemaakt hebben. Er stond niet heel veel op het spel natuurlijk”, gaf Van Nistelrooij aan. PSV was al verzekerd van overwintering in de Europa League, maar moet door de minimale zege van Arsenal op FC Zürich een tussenronde spelen tegen een nummer drie uit de groepsfase van de Champions League. “We waren al geplaatst, dus het ging hier niet om leven en dood.”

“We hebben professioneel gespeeld, daar ben ik heel tevreden over”, vervolgde de Van Nistelrooij. “We hadden goed de controle over onze tegenstander. Dat werd naarmate de wedstrijd vorderde wel wat minder, omdat we onrustig aan de bal werden, maar als ik zie hoe de jongens het gedaan hebben, dan kan ik alleen maar tevreden zijn.”