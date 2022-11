Lazio-trainer Sarri woest op Feyenoord-supporters: ‘Gooiden bekers met urine’

Vrijdag, 4 november 2022 om 07:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:51

Bij Maurizio Sarri overheerst chagrijn na de 1-0 nederlaag van Lazio op bezoek bij Feyenoord. De Italiaanse oefenmeester was na afloop woedend op enkele Feyenoord-supporters. De Italiaanse oefenmeester beweerde dat er tijdens het Europa League-duel in De Kuip bekers met urine naar hem zijn gegooid. Ook vond hij dat de treffer van Santiago Giménez geannuleerd had moeten worden.

Sarri was woedend op enkele supporters van Feyenoord tijdens het Europa League-duel. “Er werden bekers op het veld gegooid, ook naar leden van de technische staf van ons. Ze vulden hun bekers ook met urine en gooiden dat vanaf de tribune op ons." Slot zag eveneens dat er met bekers naar de bank van Lazio gegooid werd. “Die excessen zien we natuurlijk liever niet”, zei de trainer van Feyenoord. “We hebben onze fans hartstikke hard nodig, zeker straks tegen een goede tegenstander in de achtste finales. We moeten afwachten hoe de UEFA dit inschat. Maar ik heb daar wel een voorgevoel over. Dat is ontzettend jammer.”

Sarri had na afloop van de nipte nederlaag ook geen goed woord over voor scheidsrechter Irfan Peljto. Volgens de trainer van Lazio floot de arbiter te veel in het voordeel van Feyenoord. “Ik heb zeven, acht overtredingen van achteren op onze spelers, maar uiteindelijk waren de enige gele kaarten voor onze ploeg.” Ook over de treffer van Giménez is Sarri niet te spreken. De Mexicaanse spits stond als invaller van Danilo koud in het veld toen hij de score in het tweede bedrijf wist te openen.

Doelman Ivan Provedel liet de bal los na een botsing met zijn verdediger Patric. De sluitpost claimde een overtreding van Giménez, maar daar wilde de Bosnische scheidsrechter niets van weten. Sarri is van mening dat de treffer niet had mogen tellen. “Aan het doelpunt van Giménez gingen twee overtredingen vooraf, niet één. Het begon met een overtreding op Matteo Cancellieri vlakbij onze bank, daarna werd Patric duidelijk van achteren geduwd in de buurt van de keeper", zei de trainer met het nodige chagrijn. Door de nederlaag moet Lazio na de winterstop verder in de Conference League.