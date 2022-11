Slot deelt zichzelf klein compliment uit: ‘Dat is als trainer best wel leuk’

Vrijdag, 4 november 2022 om 07:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:25

Arne Slot is enorm content met de 1-0 zege die Feyenoord donderdagavond in De Kuip op Lazio wist te boeken. Door de overwinning zijn de Rotterdammers verzekerd van een plek in de achtste finales van de Europa League. “Voor de club is dit een bijzonder moment. Het is voor het eerst in twintig jaar dat we op dit niveau bij de laatste zestien van Europa zitten”, aldus Slot.

Waar Feyenoord vorige week nog in blessuretijd verloor van Sturm Graz, bleef de Stadionclub tegen Lazio knap met 1-0 op de been. “De ene week is de andere niet”, zegt Slot lachend op de persconferentie. “Ook nu kregen we in de 93ste minuut een corner tegen. Zo dicht ligt het natuurlijk in het voetbal wel bij elkaar, helemaal op dit niveau. Alle vier de ploegen zaten heel dicht bij elkaar. Dan heeft het met hele kleine dingen te maken of je net aan de goede kant van de score zit of niet. Vorige week was dat duidelijk niet het geval, door de standaardsituatie in de 93ste minuut. Die hebben we nu uitstekend verdedigd.''

Mede dankzij enkele uitstekende reddingen van Justin Bijlow boekte Feyenoord een broodnodige zege op Lazio. “We hebben een goede keeper nodig gehad en scoorden op een heel mooi moment”, vertelt Slot, die ook tevreden was over Santiago Giménez. De spits nam koud in het veld als invaller van Danilo direct de enige én winnende treffer voor zijn rekening. “De focus is vooral op de goal, maar ik wil ook niet vergeten wie de assist gaf en hoe mooi die was. Die was van invaller Quilindschy Hartman. Het is als trainer best wel leuk als twee van je invallers bij een doelpunt betrokken zijn.”

Slot hecht er bovendien veel waarde aan dat Feyenoord groepswinnaar is geworden, ondanks de metamorfose die de selectie afgelopen zomer is ondergaan. "Voor de club is dit een bijzonder moment. Het is voor het eerst in twintig jaar dat we op dit niveau bij de laatste zestien van Europa zitten, als nummer drie van Nederland van vorig seizoen, waar bijna iedereen is weggegaan”, aldus Slot. De trainer benadrukt het ‘compleet andere niveau’, vergeleken met de Conference League van vorig seizoen, waarop Feyenoord nu speelt. “Als je de voorbije transferperiode er dan nog bij pakt, waarin we ontzettend veel spelers zijn kwijtgeraakt, vind ik het nog bijzonderder.”