VZ 5: Superdonderdag voor Nederland in Europa; Piqué stopt verrassend snel

Vrijdag, 4 november 2022 om 00:00 • Laatste update: 00:23

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Giménez bezorgt Feyenoord op onvoorstelbare wijze groepswinst in EL

Feyenoord heeft zich verzekerd van overwintering in de Europa League. In De Kuip was de ploeg van trainer Arne Slot met 1-0 te sterk voor Lazio dankzij een goal van invaller Santiago Giménez. Door de overwinning eindigde Feyenoord bovendien als eerste in Groep F, terwijl FC Midtjylland tweede werd. Lazio gaat als nummer drie in de poule naar de Conference League; Sturm Graz is uitgeschakeld in Europa. Opvallend genoeg eindigden alle teams op acht punten, maar Feyenoord heeft het beste doelsaldo.

Gerard Piqué kondigt plotseling afscheid aan: zaterdag laatste duel ooit

Gerard Piqué heeft zijn afscheid als speler van Barcelona aangekondigd. Via Twitter meldt de 35-jarige centrumverdediger in een emotionele afscheidsvideo dat hij komende zaterdag zijn laatste wedstrijd in het Spotify Camp Nou speelt. In de dertiende speelronde van LaLiga treft Barcelona zaterdag Almería.

Tweede keus PSV boekt opmerkelijk eenvoudige overwinning in Noorwegen

PSV heeft de groepsfase van de Europa League afgesloten met een zege in Noorwegen. De uitgeklede ploeg van Ruud van Nistelrooij kende op het kunstgras van het Aspmyrastadion opvallend weinig problemen met FK Bodø/Glimt. Via een eigen treffer van Alfons Sampsted en een regulier doelpunt van Johan Bakayoko liep PSV uit naar een comfortabele 0-2 voorsprong. In de blessuretijd maakte Nino Zugelj er nog 1-2 van, maar het deerde de Eindhovenaren niet. PSV eindigt tweede in Groep A, omdat poulewinnaar Arsenal gelijktijdig won van FC Zürich (1-0). De Eredivisionist vervolgt in de Europa League in de play-offs tegen een nummer drie uit de Champions League.

Mo Ihattaren laat na aankondiging van Ajax voor het eerst van zich horen

Mohamed Ihattaren heeft, drie dagen nadat Ajax bekendmaakte niet verder te zullen gaan met de aanvallende middenvelder annex aanvaller, van zich laten horen op Instagram. De spelmaker heeft een Story geplaatst, waarin te zien is dat hij aan het hardlopen is door Utrecht. 'Winners never quit, quitters never win' is de begeleidende tekst die Ihattaren bij de beelden plaatste. Ook is er een emoji van een voetbal en de tekst 'soon' te zien.

Pavlidis bezorgt opnieuw moeizaam spelend AZ groepswinst en extra premie

AZ is er donderdag met pijn en moeite in geslaagd om Groep E van de Conference League te winnen. De ploeg van Pascal Jansen leek in eigen huis tegen Dnipro-1 slechts het benodigde punt veilig te gaan stellen, maar drie minuten voor tijd bracht Vangelis Pavlidis de winst binnen: 2-1. Dnipro-1 eindigt tweede en speelt in de play-offronde, die AZ als groepswinnaar mag overslaan. De Alkmaarders schrijven bovendien een premie van 500.000 euro bij voor winst van het duel (dat zou 166.000 euro zijn bij een gelijkspel) plus 650.000 euro voor het winnen van de groep.

