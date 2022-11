Luuk de Jong noemt twee teams die hij graag wil loten voor tussenronde

Donderdag, 3 november 2022 om 23:50 • Mart van Mourik

Luuk de Jong kijkt met een goed gevoel terug op de groepsfase van de Europa League. Donderdagavond wist PSV met 1-2 te winnen van Bodö/Glimt, al bleek de zege niet genoeg voor de eerste plek in Groep A. Omdat de Eindhovenaren tweede achter Arsenal eindigden, zullen zij na de winterstop een tussenronde moeten spelen om zich te kwalificeren voor de achtste finale van de Europa League. De Jong hoopt Sevilla of Barcelona te loten.

“We wisten dat het hier lastig zou worden”, vertelt De Jong na afloop voor de camera van Veronica. “Bodö is een ploeg die speelt op kunstgras en graag aan het voetballen komt, maar al met al hebben we een degelijke zege geboekt. Het kunstgras is altijd even wennen en je merkt het vooral aan de snelheid van de bal. Een team dat daar altijd op speelt, heeft daar voordeel van. Dat is logisch. Toch denk ik dat we genoeg kansen hebben gecreëerd en bij vlagen goed hebben gespeeld”, aldus de spits.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Jong heeft duidelijk zijn voorkeur qua tegenstander en hoopt dat een voormalig werkgever uit de koker komt tijdens de loting: Sevilla of Barcelona. “Natuurlijk zijn er leuke ploegen. Als je een Barcelona of Sevilla krijgt, dat zou leuk zijn. Ik heb daar een mooie tijd gehad, dus het zou leuk zijn om daar terug te keren. We willen wel zo ver mogelijk komen, dus dan is een iets makkelijkere tegenstander misschien fijner. Maar als alle mogelijke tegenstanders uit de Champions League komen, is dat waarschijnlijk niet het geval”, besluit De Jong.

De loting voor de play-offs van de Europa League vindt plaats op maandag 7 november vanaf 13.00 uur. PSV wacht een loodzware tegenstander, daar de club gekoppeld zal worden aan een nummer drie uit de Champions League. De mogelijke opponenten zijn: Bayer Leverkusen (Duitsland), FC Barcelona (Spanje), Sporting CP (Portugal), RB Salzburg (Oostenrijk), Shakhtar Donetsk (Oekraïne), Sevilla (Spanje) en Juventus (Italië).