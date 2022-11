Nederland slaat ongeëvenaarde klapper: twee CL-tickets binnen handbereik

Donderdag, 3 november 2022 om 23:32 • Jeroen van Poppel

De coëfficiëntenstrijd tussen Nederland en Portugal heeft een bijna ongelooflijke wending gekregen. Waar de Zuid-Europeanen juist op weg waren om de zesde plek op de ranking weer over te nemen, sloegen de Eredivisionisten met een perfecte score in de zesde Europese speelronde genadeloos terug. Met name de vrij onverwachte groepswinst van Feyenoord hakt er enorm in. Nederland staat plots een straatlengte voor en lijkt de twee directe Champions League-tickets dan toch voor het grijpen te hebben.

Feyenoord stond tegen Lazio virtueel even onderaan in Groep F van de Europa League, maar vond zichzelf dankzij de winnende treffer van Santiago Giménez (1-0) na 96 slopende minuten terug op plek één. Dat levert een gigantische bonus van vijf punten op, naast de twee punten voor het winnen van het duel. Een kleine honderd kilometer verderop won ook AZ, in het geval van de Alkmaarders in de Conference League van Dnipro-1 (2-1): twee punten voor het winnen van het duel, plus één extra bonuspunt voor het winnen van de poule (één bonuspunt was vorige week al zeker en was dus al verrekend).

De coëfficiëntenranglijst per 03-11-2022

LAND SCORE 22/23 RANKING ACTIEVE TEAMS 6. Nederland 10,300 (+2,800) 56,700 4/5 7. Portugal 10,000 (+1,000) 53,716 4/6

Daar bleef het niet bij, want Ajax deed al op dinsdag zijn sportieve plicht door te winnen bij Rangers (1-3). De Amsterdammers konden in de Champions League al geen bonuspunten meer halen, maar schreven zo wel twee punten voor winst van het duel bij. Bovendien gaat de ploeg van Alfred Schreuder verder in de Europa League, waar nieuwe punten in het verschiet liggen. PSV voegde nog eens twee clubpunten toe met winst op FK Bodø/Glimt (0-2). De twee bonuspunten van PSV voor de tweede plek in de poule waren vorige week al geteld. Ajax (2), Feyenoord (7), AZ (3) en PSV (2) halen in totaal veertien clubpunten op, die gedeeld worden door vijf oorspronkelijke Europese deelnemers: plus 2,8 punt (!) voor Nederland.

Waar voor Nederland alles goed viel, kreeg Portugal juist een tegenvaller te verwerken. Sporting Portugal had goede papieren om de Champions League te overleven, maar verloor thuis van Eintracht Frankfurt (1-2) en liet zo liefst zeven clubpunten (vijf voor overleven groepsfase, twee voor het duel zelf) liggen. Sporting gaat met veel geluk wel verder in de Europa League. FC Porto en Benfica wonnen wél, maar hun bonus voor het overleven van de groepsfase van de CL was al verrekend. Daardoor schrijft Portugal alleen twee keer twee punten voor winst van het duel bij. Sporting Braga won weliswaar in de Europa League van Malmö FF (2-1), maar eindigt derde en haalt geen bonuspunten. Portugal schrijft in totaal zes clubpunten bij, gedeeld door zes deelnemers: 1,0 punt voor Portugal.

Zijn de Champions League-tickets al binnen?

Nederland stond op het punt om ingehaald te worden, maar slaat in de laatste ronde van de groepsfase weer een gigantisch gat. De Portugezen vinden zichzelf bijna 3 punten lager terug op de ranglijst dan Nederland. Het gat is in theorie nog te overbruggen na de winterstop, maar daarvoor lijken de Zuid-Europeanen inmiddels een wonder nodig te hebben. Het land dat dit seizoen op plek zes eindigt, krijgt twee toegangsbewijzen voor de groepsfase van de Champions League in het seizoen 2024/25. Daar komt nog een voorrondeticket voor de nummer drie van de competitie bovenop. De nummer zeven mag alleen de kampioen direct afvaardigen naar het miljardenbal, plus de runner-up naar de voorronden.

Welke plek is goed voor welke tickets?