De mogelijke tegenstanders in Europa van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ

Donderdag, 3 november 2022 om 23:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:35

Nederland is er in geslaagd om met alle vier de overgebleven Europese deelnemers te overwinteren. Ajax en PSV vervolgen in de play-offronde van de Europa League, Feyenoord zit als groepswinnaar al bij de laatste zestien van dat toernooi. AZ won zijn poule in de Conference League en mag zich daarmee melden in de achtste finales van het derde Europese toernooi.

De play-offrondes van de Europa League en Conference League, ook wel tussenronde genoemd, worden op 16 en 23 februari 2023 afgewerkt. In de Europa League speelt een nummer twee van dat toernooi tegen een nummer drie van de Champions League, terwijl in de Conference League een nummer twee uitkomt tegen een nummer drie die doorstroomt vanuit de Europa League. Ajax en PSV moeten dus eind februari aan de bak, terwijl Feyenoord en AZ die ronde overslaan en pas in maart weer Europees in actie komen.

Mogelijke tegenstanders van Ajax in play-offs Europa League:

Manchester United (Engeland)

FC Midtjylland (Denemarken)

FC Nantes (Frankrijk)

AS Monaco (Frankrijk)

Stade Rennais (Frankrijk)

AS Roma (Italië)

Union Berlin (Duitsland)

Mogelijke tegenstanders van PSV in play-offs Europa League:

Bayer Leverkusen (Duitsland)

FC Barcelona (Spanje)

Sporting CP (Portugal)

RB Salzburg (Oostenrijk)

Shakhtar Donetsk (Oekraïne)

Sevilla (Spanje)

Juventus (Italië)

De loting voor de play-offs van de Europa League vindt plaats op maandag 7 november vanaf 13.00 uur.

Mogelijke tegenstanders van Feyenoord in achtste finale Europa League

Bayer Leverkusen (Duitsland)

FC Barcelona (Spanje)

Sporting CP (Portugal)

RB Salzburg (Oostenrijk)

Shakhtar Donetsk (Oekraïne)

Sevilla (Spanje)

Juventus (Italië)

Manchester United (Engeland)

FC Midtjylland (Denemarken)

FC Nantes (Frankrijk)

AS Monaco (Frankrijk)

Stade Rennais (Frankrijk)

AS Roma (Italië)

Union Berlin (Duitsland)

De loting voor de achtste finale van de Europa League vindt plaats op vrijdag 24 februari om 13.00 uur.

Mogelijke tegenstanders van AZ in achtste finale Conference League

Bodø/Glimt (Noorwegen)

Sheriff Tiraspol (Moldavië)

SS Lazio (Italië)

Qarabag (Azerbeidzjan)

Trabzonspor (Turkije)

AEK Larnaca (Cyprus)

Ludogorets (Bulgarije)

SC Braga (Portugal)

RSC Anderlecht (België)

Lech Poznan (Polen)

Partizan Belgrado (Servië)

Fiorentina (Italië)

Dnipro (Oekraïne)

AA Gent (België)

CFR Cluj (Roemenië)

FC Basel (Zwitserland)

De loting voor de achtste finale van de Conference League vindt plaats op vrijdag 24 februari om 14.00 uur.