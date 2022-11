John van den Brom walst met 3-0 over Villarreal heen; Roma overwintert in EL

Donderdag, 3 november 2022 om 23:08 • Mart van Mourik

Trainer John van den Brom heeft zich donderdagavond met Lech Poznan geplaatst voor de knock-outfase van de Conference League. In eigen huis was men met liefst 3-0 te sterk voor Villarreal, dat reeds zeker was van groepswinst in Poule C. Tegelijkertijd wist het AS Roma van trainer José Mourinho zich te verzekeren van overwintering in de Europa League. In Groep C eindigden de Romeinen op de tweede plek achter Real Betis dankzij een zwaarbevochten zege op Ludogorets (3-1).

Lech Poznan - Villarreal 3-0, Conference League

De ploeg van Van de Brom kwam na een klein half uur spelen aan de leiding, toen Kristoffer Velde van dichtbij het net vond: 1-0. In het tweede bedrijf was er wederom een sleutelrol weggelegd voor de de Noorse middenvelder: bij de 2-0 fungeerde hij als aangever van Michal Skoras. Arnaut Danjuma, die als wissel begon en in de 68ste minuut binnen de lijnen kwam, kon geen doorbraak meer forceren in de defensie van Lech Poznan. De Polen gooiden het duel een kwartier voor tijd in het slot. Skoras zette op aangeven van Mikael Ishak de 3-0 eindstand op het scorebord. Villarreal was al zeker van groepswinst en hoeft niet in actie te komen in de voorronde van de knock-outfase.

AS Roma - Ludogorets 3-1, Europa League

Met Rick Karsdorp in de basis begon Roma zeer wisselvallig aan de ontmoeting. De Romeinen creëerden weliswaar enkele mogelijkheden die tot de openingstreffer konden leiden, maar het ontbrak onder meer Stephan El Shaarawy en Lorenzo Pellegrini aan scherpte in de afronding. Ludogorets sprong dankbaarder om met de kansen: in de 42ste minuut zorgde Rick met een fraai schot vanaf de rand van het zestienmetergebied voor de 0-1. Tien minuten na de hervatting kwam Roma op gelijke hoogte. Lorenzo Pellegrini verschalkte doelman Sergio Padt uit een strafschop: 1-1.

Ook de 2-1 kwam op het scorebord dankzij een benutte penalty van Pellegrini. Ditmaal ging Olivier Verdon de fout in, waarna arbiter Nikola Dabanovic wederom naar de stip wees. De tweede plek in Groep C leek even in gevaar te komen toen Ludogorets tien minuten voor tijd op gelijke hoogte dacht te komen, maar de treffer van Nonato werd op advies van de dienstdoende videoscheidrechter geannuleerd vanwege een vermeende overtreding van de doelpuntenmaker. In de 85ste minuut maakte Nicolo Zaniolo aan alle spanning een einde door Padt met een lage schuiver te passeren: 3-1. Uiteindelijk besloot Ludogorets het duel met tien man, daar Verdon in blessuretijd met een directe rode kaart van het veld gestuurd werd.