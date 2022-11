Arsenal boekt nipte overwinning op FC Zürich en onthoudt PSV van groepswinst

Donderdag, 3 november 2022 om 22:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:57

Arsenal heeft zich door een overwinning op FC Zürich gekroond tot groepswinnaar in Groep A van de Europa League. De ploeg van trainer Mikel Arteta was in het eigen Etihad Stadium met 1-0 te sterk voor FC Zürich, door een doelpunt van Kieran Tierney. Arsenal eindigt daardoor op de eerste plek in de groep, met twee punten meer dan nummer twee PSV. Zürich had bij een overwinning nog derde kunnen worden, maar door de nederlaag zit het Europese seizoen erop voor de Zwitsers.

Arteta koos ervoor om een aantal sterkhouders rust te gunnen. Zo begonnen onder meer Bukayo Saka, Gabriel Martinelli en Martin Ödegaard op de bank bij Arsenal, terwijl Granit Xhaka vanwege een schorsing ontbrak. Mede daardoor was er wel een basisplek voor Mohamed Elneny, die als gevolg van een bovenbeenblessure voor het laatst in actie was gekomen in augustus. Ook voormalig Feyenoorder Reiss Nelson, afgelopen weekend nog twee keer trefzeker tegen Nottingham Forest, kreeg een basisplek toebedeeld. Aan de kant van Zürich startte Jonathan Okita, die tussen 2017 en 2022 nog actief was bij MVV en NEC.

Kieran Tierney met een heerlijk schot van afstand! ?? #arszur pic.twitter.com/MnbkkTvuNn — ESPN NL (@ESPNnl) November 3, 2022

Nadat Okita, weliswaar in buitenspelpositie, de eerste kans van het duel onbenut had gelaten, kwam Arsenal na zeventien minuten wél op voorsprong. Via Zürich-middenvelder Ole Selnæs kwam de bal bij Tierney terecht, die de bal van een meter of achttien in het net schoot: 1-0. In de fase daarna was Arsenal meermaals dicht bij een verdubbeling van de score. Zo werden twee pogingen van Eddie Nketiah uitstekend gered door doelman Yanick Brecher, en konden Fidan Aliti en Adrián Guerrero ternauwernood schoten van respectievelijk Nelson en Fábio Vieira blokken. Zürich was tien minuten voor rust via een van richting veranderd schot van Okita het dichtst bij de gelijkmaker, maar Aaron Ramsdale bracht redding.

Vlak na rust kreeg Gabriel Jesus de uitgelezen kans om de score te verdubbelen, maar opnieuw was Brecher een sta-in-de-weg. Nadat Nelson na ruim een uur spelen ook de kans op 2-0 liet liggen, leek het uit het niets 1-1 te worden: Antonio Marchesano zag zijn inzet nog gestopt worden door Ramsdale, maar in de rebound was Guerrero wel trefzeker. Al snel werd de treffer echter afgekeurd wegens buitenspel. Via Bogdan V'Yunnik was Zürich tien minuten voor tijd nog een keer dicht bij de gelijkmaker, maar zijn poging ging over. Nadat Ramsdale ook Okita diep in de blessuretijd van scoren had gehouden, kon Arsenal opgelucht ademhalen.