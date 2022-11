Spaanse media noemen zeven redenen waarom Piqué zaterdag al stopt

Donderdag, 3 november 2022 om 22:24 • Mart van Mourik

De Spaanse media zijn begonnen met het speculeren over de reden achter het acute besluit van Gerard Piqué om te stoppen met voetbal. De 35-jarige centrumverdediger van Barcelona kondigde donderdagavond via een emotionele afscheidsvideo op social media aan dat hij na het LaLiga-duel met Almería van komende zaterdag direct afscheid neemt als profvoetballer. De hoofdreden voor het besluit van de Catalaan is het gebrek aan toekomstperspectief bij Barça, zo klinkt het.

Het aangekondigde afscheid kwam als een grote verrassing, daar de verdediger nog beschikt over een contract dat hem tot 2024 aan Barcelona zou binden. Waar Piqué afgelopen seizoen nog de meeste wedstrijden als basisspeler aan de aftrap mocht verschijnen, moet hij deze voetbaljaargang veelal genoegen nemen met een reserverol. Mogelijk heeft zijn huidige situatie impact op zijn beslissing, want in april gaf Piqué in gesprek met podcastmaker Jordi Wild aan 'te zullen stoppen met voetbal' wanneer hij 'niets meer toevoegt aan Barça'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gerard Piqué kondigt plotseling afscheid aan: zaterdag laatste duel ooit

Gerard Piqué neemt na het LaLiga-duel met Almería afscheid van het profvoetbal. Lees artikel

Mundo Deportivo denkt dat niet alleen het gebrek aan speeltijd onder Xavi hem parten speelde, maar dat zijn privésituatie hem eveneens aan het denken heeft gezet. Begin juni maakten Piqué en zijn inmiddels ex-partner Shakira bekend een punt te zetten aan hun relatie. Het duo is in een juridische strijd verwikkeld geraakt en dat zou Piqué meer dan gewenst afleiden van het voetbal. Daarnaast kwam de centrale verdediger dit jaar meermaals in opspraak na uitgelekte audiotapes, waarin hij op controversiële wijze met Luis Rubiales sprak over de organisatie van de Spaanse Super Cup.

Ook de prestaties in de wedstrijden dat Piqué wél speelminuten kreeg van Xavi worden uitgelicht. Zo wordt zijn zwakke optreden in het Champions League-duel met Internazionale (3-3) als een directe aanleiding gezien om een punt te zetten achter zijn loopbaan. De verdediger maakte een onfortuinlijke indruk bij liefst twee van de drie tegendoelpunten. Daarnaast werd Piqué onlangs in enkele teleurstellende wedstrijden meermaals uitgefloten door het eigen publiek en die fluitconcerten zouden hem hebben wakkergeschud. Een ander voorval dat mogelijk invloed had op het besluit van de Catalaan is zijn reserverol in het duel met Bayern München (0-3), toen oorspronkelijke linksback Marcos Alonso in het centrum zelfs de voorkeur kreeg boven Piqué.

Op fysiek vlak zat het Piqué de afgelopen periode evenmin mee. Tussen augustus 2021 en juli 2022 was de stopper liefst 121 dagen geblesseerd; vooral zijn laatste liesblessure zou hem nog altijd beperken in zijn bewegingsvrijheid. Verder wilde Piqué naar verluidt geen (verdere) imagoschade lijden. In het gewonnen duel met Valencia (0-1) kwam de verdediger in opspraak, daar hij nog geen scheenbeschermers en schoenen aanhad op het moment dat Xavi hem moest inbrengen. Meer reputatieschade zou Piqué volgens Mundo Deportivo willen voorkomen door nu al afscheid te nemen.