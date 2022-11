Drie verbannen PSV-fans vinden creatieve oplossing om duel alsnog live te zien

Donderdag, 3 november 2022 om 22:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:03

Drie PSV-supporters die donderdagavond het stadion van FK Bodø/Glimt niet in mochten, hebben een creatieve oplossing gevonden om de Europa League-wedstrijd in Noorwegen alsnog te kunnen zien. De drie fanatieke aanhangers van PSV zijn letterlijk een boom in geklommen, zo blijkt uit een foto van ene Bart, die het stadion wél in mocht.

De UEFA besloot vorige week dat PSV geen supporters mag meenemen naar de volgende uitwedstrijd, als gevolg van de ongeregeldheden in Londen bij het verloren duel met Arsenal (1-0). De Eindhovenaren deden het nadrukkelijke verzoek aan de voetbalbond om de straf uit te stellen, omdat veel fans de reis naar Noorwegen al hadden geboekt en niet meer konden annuleren. De UEFA was echter onverbiddelijk en liet de straf staan.

Daardoor werden zo'n 260 supporters van PSV, die op het punt stonden om naar Noorwegen te gaan, benadeeld. Een aantal daarvan besloot op de bonnefooi alsnog naar Scandinavië te gaan. Sommigen slaagden erin om een kaartje voor het thuisvak te bemachtigen, anderen moesten als vermeld een creatievere oplossing bedenken om hun club in actie te kunnen zien.