Zeer onverwacht afscheid Piqué leidt tot veel verbazing: ‘Ik ben in shock'

Donderdag, 3 november 2022 om 21:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:32

De voetbalwereld heeft geschrokken gereageerd op het aangekondigde afscheid van Gerard Piqué. Donderdagavond maakte de 35-jarige centrumverdediger in een emotionele afscheidsvideo bekend dat het LaLiga-duel met Almería van komende zaterdag zijn laatste wedstrijd ooit is in het shirt van Barcelona. Onder meer voormalig ploeggenoot Carles Puyol zegt ‘in shock’ te zijn door het bericht van Piqué, terwijl ook Barcelona, de FIFA en meerdere analisten reageren op de plotselinge aankondiging van de 102-voudig Spaans international.

Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic.?? pic.twitter.com/MweMaUnaXD — Carles Puyol (@Carles5puyol) November 3, 2022

Toda una vida dedicada al Barça. Gracias, Piqué. pic.twitter.com/ffeYDNdX5S — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2022