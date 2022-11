Giménez bezorgt Feyenoord op onvoorstelbare wijze groepswinst in EL

Donderdag, 3 november 2022 om 20:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:00

Feyenoord heeft zich verzekerd van overwintering in de Europa League. In De Kuip was de ploeg van trainer Arne Slot met 1-0 te sterk voor Lazio dankzij een goal van invaller Santiago Giménez. Door de overwinning eindigde Feyenoord bovendien als eerste in Groep F, terwijl FC Midtjylland op de tweede plek eindigde. Lazio werd derde in de poule en gaat naar de Conference League; Sturm Graz is uitgeschakeld in Europa. Opvallend genoeg eindigden alle teams op acht punten, maar Feyenoord heeft het beste doelsaldo.

Slot gaf verrassend genoeg een basisplaats aan Igor Paixão. Het was voor het eerst dat de Braziliaan bij de eerste elf spelers op het wedstrijdformulier stond. De Braziliaan staat linksbuiten, terwijl Danilo en Sebastian Szymanski de voorhoede completeren. Op het middenveld had Slot een plek ingeruimd voor aanvoerder Orkun Kökçü, Quinten Timber en Javairô Dilrosun. Lutsharel Geertruida speelde als rechtsback, terwijl Gernot Trauner en Dávid Hancko het centrale duo vormden. Peruviaan Marcos López verdedigde de linkerflank. Onder de lat stond zoals gebruikelijk doelman Justin Bijlow.

Feyenoord noteerde in de tweede minuut van de wedstrijd al de eerste kans van de wedstrijd. Danilo hoopte te profiteren van een fout achterin bij Lazio, maar het schot van de spits ging naast. Aan de overzijde kropen de Rotterdammers door het oog van de naald: Bijlow tikte een schot van Felipe Anderson op de lat. Laatstgenoemde werd halverwege de eerste helft opnieuw gevaarlijk met een pass op Matteo Cancellieri, die er vervolgens niet in slaagde de bal tussen de palen te plaatsen. Een minuut na de kans van Lazio krulde Dilrosun rakelings naast. De laatste grote kans van de eerste helft was voor Dávid Hancko, die na een hoekschop in de handen van doelman Ivan Provedel kopte

In het tweede bedrijf was de eerste mogelijkheid voor Lazio. Anderson ontsnapt aan de defensie van Feyenoord, maar de spits stuitte daarna op Bijlow. Namens de thuisploeg deelde Paixão een speldenprikje uit na een uur spelen; zijn inzet verdween in het zijnet. Direct daarna besloot Slot Danilo te vervangen door Giménez, en die beslissing sorteerde direct het gewenste effect. De voor López ingevallen Quilindschy Hartman had een uitstekende steekpass in huis op Giménez, die Provedel op ongekende wijze zag blunderen. De bal schoot onder het lichaam van de sluitpost door en de Mexicaan bracht De Kuip in extase: 1-0.

In het laatste deel van de wedstrijd begon de spanning beide teams zichtbaar parten te spelen. Kökçü had in de 71ste een heerlijk afstandsschot in huis, maar zijn poging belandde op de buitenkant van de paal. In de slotfase werd Lazio nog enkele keren gevaarlijk, maar Feyenoord hield stand tot het laatste fluitsignaal. Boviendien eindigden de Italianen de wedstrijd met tien man, daar Luka Romero in blessuretijd met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd werd.

Alle teams in Groep F eindigden op acht punten. Feyenoord werd dankzij de 1-0 overwinning op basis van het aantal gemaakte doelpunten eerste. Midtjylland won met 2-0 van Sturm Graz en eindigt met hetzelfde doelsaldo als de Rotterdammers, maar de Denen maakten een doelpunt minder. Het team van Slot heeft een doelsaldo van 13:9, tegenover een saldo van 12:8 van Midtjylland. Lazio (9:11) moet door in de Conference League en voor nummer vier Sturm Graz (4:10) is het Europese avontuur voorbij.