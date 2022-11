Pavlidis bezorgt opnieuw moeizaam spelend AZ groepswinst en extra premie

Donderdag, 3 november 2022 om 20:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:50

AZ is er donderdag met pijn en moeite in geslaagd om Groep E van de Conference League te winnen. De ploeg van Pascal Jansen leek in eigen huis tegen Dnipro-1 slechts het benodigde punt veilig te gaan stellen, maar drie minuten voor tijd bracht Vangelis Pavlidis de winst binnen: 2-1. Dnipro-1 eindigt tweede en speelt in de play-offronde, die AZ als groepswinnaar mag overslaan. De Alkmaarders schrijven bovendien een premie van 500.000 euro bij voor winst van het duel (dat zou 166.000 euro zijn bij een gelijkspel) plus 650.000 euro voor het winnen van de groep.

Jansen wilde de groepsfase winnend afsluiten en koos dan ook voor zijn sterkste elftal. Pavlidis hoort daar normaal gesproken ook in, maar de Griek is pas net terug van een zware blessure en wordt rustig gebracht. De spits begon daarom op de bank. Bij Dnipro waren de personele problemen groot: de Oekraïners kwamen vanwege talloze blessures met slechts dertien (!) veldspelers naar Alkmaar.

AZ ging voortvarend van start en stond binnen vier minuten op voorsprong. Dat was te danken aan Jens Odgaard, die zijn hoofd zette tegen een indraaiende voorzet van Jesper Karlsson: 1-0. Hoewel het balbezit gedurende de hele wedstrijd vrijwel verdeeld was, waren veruit de meeste kansen voor AZ. Sam Beukema kwam na een half uur heel dicht bij de tweede Alkmaarse treffer, maar de verdediger kreeg de bal er in twee instanties niet in. Eerste kopte Beukema van dichtbij op doelman Max Walef, in de rebound raakte hij de paal.

Vijf minuten voor rust kwam Dnipro terug via Artem Dovbyk, die Milos Kerkez te slim af was en een voorzet intikte: 1-1. In de rust maakte Pavlidis zijn opwachting. De centrumspits kreeg binnen twee minuten de kans van zijn leven dankzij doorjagen van Dani de Wit. Pavlidis schoof de bal echter naast. Bij een drievoudige kans die tien minuten later volgden kregen zowel Karlsson, De Wit als Kerkez de bal niet binnen. Even leek AZ het punt veilig te gaan stellen, maar in de eindfase zorgde Pavlidis met een kopbal uit een voorzet van Yukinari Sugawara voor de winst: 2-1. AZ-doelman Hobie Verhulst voorkwam met een redding in de blessuretijd nog een eigen doelpunt van Riechedly Bazoer, die de bal merkwaardig richting zijn keeper kopte.