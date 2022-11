Gerard Piqué kondigt plotseling afscheid aan: zaterdag laatste duel ooit

Donderdag, 3 november 2022 om 18:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:17

Gerard Piqué heeft zijn afscheid als speler van Barcelona aangekondigd. Via Twitter meldt de 35-jarige centrumverdediger in een emotionele afscheidsvideo dat hij komende zaterdag zijn laatste wedstrijd in het Spotify Camp Nou speelt. In de dertiende speelronde van LaLiga treft Barcelona zaterdag Almería.

Het aangekondigde afscheid komt als een grote verrassing, daar de verdediger nog beschikt over een contract dat hem tot 2024 aan Barcelona zou binden. Waar Piqué afgelopen seizoen nog de meeste wedstrijden als basisspeler aan de aftrap mocht verschijnen, moet hij deze voetbaljaargang veelal genoegen nemen met een reserverol. Mogelijk heeft zijn huidige situatie impact op zijn beslissing, daar hij eerder dit kalenderjaar in gesprek met podcastmaker Jordi Wild aangaf 'te zullen stoppen met voetbal' wanneer hij 'niets meer toevoegt aan Barça'.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

"Ik moet jullie iets vertellen", zo schrijft de Catalaan boven de emotionele video die hij donderdagavond deelde op social media. In een filmpje van ruim twee minuten vertelt hij dat het einde van een tijdperk is aangebroken. "Dit is het moment om de reis tot een einde te brengen. Ik heb altijd gezegd dat er voor mij geen andere club zou zijn dan Barcelona, en zo gebeurt het. Nu word ik een gewone supporter."

Piqué doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Barcelona voordat hij in de zomer van 2004 naar Manchester United vertrok. Na een avontuur van vier jaar keerde de stopper in 2008 terug bij los Azulgrana en hij bleef de club sindsdien trouw. Als speler van Barcelona werd Piqué acht keer landskampioen, won hij de Champions League (vier keer), de Copa del Rey (zeven keer), de Spaanse Super Cup (zes keer), de Europese Super Cup (drie keer) en driemaal de wereldbeker voor clubs. Verder werd hij als Spaans international (102 interlands) wereldkampioen in 2010 en Europees kampioen in 2012.