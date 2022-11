Erik ten Hag verrast met basisplek Donny van de Beek bij Manchester United

Donderdag, 3 november 2022 om 18:28 • Sam Vreeswijk

Donny van de Beek staat donderdagavond in de basis bij Manchester United in het Europa League-duel met Real Sociedad. Het is voor de 25-jarige middenvelder de eerste basisplaats van het seizoen. Manager Erik ten Hag heeft ook een plek in zijn basiself ingeruimd voor Cristiano Ronaldo en voormalig Eredivisie-spelers Lisandro Martínez en Christian Eriksen. De wedstrijd in San Sebastián begint om 18.45 uur.

Onder de lat bij United staat vanzelfsprekend David de Gea, terwijl de verdediging wordt gevormd door Diego Dalot, Victor Lindelöf, Martínez en Luke Shaw. Casemiro en Eriksen starten als verdedigende middenvelders, met daarvoor Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes en Van de Beek. Ronaldo is de diepe spits. Bij de thuisploeg is er een basisplek voor voormalig FC Groningen-spits Alexander Sörloth.

Van de Beek stond dit seizoen nog niet in de basis bij United. Vanwege een blessure miste hij alle duels in september en oktober, waarna hij vorige week tegen Sheriff Tiraspol (3-0 winst) met een invalbeurt zijn rentree maakte. Ten Hag gaf na die wedstrijd al aan blij te zijn weer over Van de Beek te kunnen beschikken. “Hij is er lang uit geweest. Ik ben blij dat ik hem en Harry Maguire minuten heb kunnen geven, want ze hebben speeltijd nodig om in vorm te raken en we hebben ze de komende weken nodig. We hebben doelpunten nodig en ik weet dat Donny heel goed is in het kiezen van positie om doelpunten te maken, maar hij kan ook uitstekend omschakelen”, aldus de manager van the Mancunians.

Manchester United is al zeker van overwintering in de Europa League. De Engelse club staat momenteel met twaalf punten op de tweede plek in Groep E. Het nog foutloze Real Sociedad staat drie punten daarboven. Als de ploeg van Ten Hag donderdagavond met minimaal twee punten verschil wint van de Baskische club, verzekert het zich van groepswinst.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Martínez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Garnacho, Fernandes, Van de Beek; Ronaldo.