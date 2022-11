Jansen houdt Vangelis Pavlidis op de bank bij AZ; Odgaard opnieuw in spits

Donderdag, 3 november 2022 om 17:56 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:58

De opstelling van AZ voor het Conference League-duel met Dnipro-1 is bekend. Pascal Jansen kiest voor dezelfde basiself als in de afgelopen twee duels, waarin van FC Vaduz (1-2) en FC Volendam (2-1) werd gewonnen. Dat betekent dat Vangelis Pavalidis, die tegen Volendam na een blessure van twee maanden zijn rentree maakte, op de bank begint. Het duel in Alkmaar start om 18.45 uur.

Hobie Verhulst staat onder de lat bij de Alkmaarders, met vier verdedigers voor hem: Pantelis Hatzidiakos is de rechtsback, Sam Beukema en Maxim Dekker vormen het centrale duo en aan de linkerkant staat opnieuw Milos Kerkez. Het driemans middenveld wordt gevormd door Tijjani Reijnders, Dani de Wit en Jordy Clasie. De Wit werd zondag tegen Volendam nog met een rode kaart van het veld gestuurd, maar zijn schorsing geldt niet voor de Conference League.

In de voorhoede staan Yukinari Sugawara, Jens Odgaard en Jesper Karlsson. Jansen liet op de persconferentie in aanloop naar het duel met Dnipro-1 al weten dat hij geen risico met Pavlidis wil nemen. “We hadden meegekregen dat Vangelis maximaal een half uur kon spelen (tegen Volendam, red.), maar inclusief blessuretijd werd het bijna een helft. De volgende dag kon hij gelukkig weer goed trainen. Hij zou donderdag een helft kunnen spelen, maar we gaan het niet opzoeken”, aldus de oefenmeester woensdag.

AZ is al zeker van overwintering in de Conference League. Met twaalf punten uit vijf duels is het de leider van Groep E. Op de tweede plek, met twee punten minder, staat Dnipro-1. AZ heeft dus aan een gelijkspel genoeg om groepswinnaar te worden. Bij een nederlaag eindigt het op de tweede plek.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, De Wit, Clasie; Sugawara, Pavlidis, Karlsson.