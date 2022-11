Keiharde klap voor Timo Werner: streep door WK met Duitsland

Donderdag, 3 november 2022 om 17:16 • Sam Vreeswijk

Timo Werner moet het WK in Qatar aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige spits raakte woensdagavond al vroeg geblesseerd in het Champions League-duel van RB Leipzig met Shakhtar Donetsk (0-4 winst). Zijn club meldt donderdag dat onderzoek heeft uitgewezen dat Werner een scheurtje in zijn enkel heeft opgelopen, waardoor hij de rest van het jaar aan de kant staat.

Werner moest zich tegen Shakhtar in de negentiende minuut laten vervangen, nadat hij als gevolg van een tackle van Taras Stepanenko geblesseerd was geraakt. Na afloop van de wedstrijd leek het volgens Leipzig-trainer Marco Rose nog mee te vallen. “Hij had pijn, maar het moet nog preciezer onderzocht worden. De dokter zegt dat het niets ernstigs lijkt te zijn”, aldus de oefenmeester woensdagavond.

Een scan wees echter uit dat er wel degelijk sprake is van een serieuze blessure, waardoor Werner een streep moet zetten door het WK met Duitsland. Er was een goede mogelijkheid dat bondscoach Hansi Flick hem geselecteerd zou hebben, daar de 55-voudig international in de voorselectie van Duitsland was opgenomen en in alle interlands dit kalenderjaar tot dusver in actie kwam, meestal als basisspeler.

Duitsland start het WK op woensdag 23 november, met een wedstrijd tegen Japan. Vier dagen later staat de kraker tegen Spanje op het programma, waarna de Duitsers het op 1 december in de laatste groepswedstrijd opnemen tegen Costa Rica. Vanzelfsprekend moet ook Leipzig het de komende maanden zonder Werner doen. Die Roten Bullen treffen voor de winterstop in de Bundesliga nog TSG Hoffenheim, SC Freiburg en Werder Bremen.