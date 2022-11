V/d Vaart kritisch op 'niet populaire' ex-Ajacied: ‘Hij overschat zichzelf'

Donderdag, 3 november 2022 om 16:28 • Guy Habets

Sergiño Dest moet het momenteel stellen met een bijrol bij AC Milan en dat begrijpt Rafael van der Vaart wel. Volgens de analist en voormalig voetballer is de rechtsback van i Rossoneri niet populair in de kleedkamer, omdat hij zijn eigen kwaliteiten zou overschatten. Van der Vaart gebruikt beelden van Dest, waarop te zien is dat hij zijn acties te ver doorvoert, als voorbeeld.

Dest keek woensdagavond toe hoe Milan de achtste finale van de Champions League haalde door simpel af te reken met Red Bull Salzburg (4-0). Speeltijd zat er echter niet in voor de Amerikaans international en voorafgaand aan de wedstrijd stelde Van der Vaart al te begrijpen hoe dat komt. "We hebben het vaak over een verkeerde keuze qua club, maar weet je wat hij een beetje heeft? Hij kan heel goed zijn, maar hij neemt eigenlijk altijd te veel hooi op zijn vork."

Van der Vaart ondersteunt die mening met beelden waarop te zien is dat de rechtsback de bal na een lange actie kwijtraakt. "Hij denkt dat hij veel beter is en verder is dan dat hij eigenlijk is. Hij is snel en heeft een goede techniek, maar verdedigen is zijn eerste taak en dan moet je wel een beetje slim zijn. Hier maak je je echt niet populair mee in de kleedkamer en het is juist een kwaliteit om te weten wat je wel en niet kan. Zelfs de beste spelers ter wereld hebben dat."

Tot dusver kwam Dest slechts tot acht officiële wedstrijden voor AC Milan. In totaal kreeg hij 341 speelminuten toebedeeld, waarin de voormalig rechtsback van Ajax geen assists afleverde en ook niet tot scoren kwam. De Italiaanse topclub huurt Dest van Barcelona, waar hij onder Xavi al geen toekomst meer had. Het contract van de in Almere geboren vleugelverdediger bij Barça loopt tot medio 2025, maar Milan heeft afgelopen zomer een optie tot koop bedongen.