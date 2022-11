Iraanse (oud-)sporters willen eigen land laten uitsluiten van WK in Qatar

Donderdag, 3 november 2022 om 15:53 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:56

Een groep van huidige en ex-topsporters uit Iran wil dat hun land wordt uitgesloten van deelname aan het WK in Qatar. Zij hebben dit middels een brief aan de FIFA geëist. De initiatiefnemers, bestaande uit onder meer oud-voetbalinternationals en voormalig karateka's, judoka's en worstelaars, hebben de brief in samenwerking met een Spaans advocatenkantoor gestuurd. De FIFA weigert vooralsnog commentaar te geven.

Vorige week riep de Oekraïense voetbalbond ook al op om Rusland en Iran te weren van het WK. Sardar Pashaei, voormalig wereldkampioen worstelen bij de junioren en bondscoach, liet aan Reuters weten dat ‘Iran anders is dan elk ander land’. “Een voetbalbond zou onafhankelijk moeten zijn, maar hier is het één grote grap. Alles is in handen van De Revolutionaire Garde, een terroristische groepering. Alles wordt gecontroleerd. We hebben contact opgenomen met de FIFA en gezegd dat het genoeg is geweest. We geloven dat Iran demonstranten vermoordt. Ze zouden verbannen moeten worden totdat we een democratisch land hebben zoals elk ander land in de wereld.”

Oud-karatekampioen Mahdi Jafargholizadeh stipt de belangrijkste beweegreden aan voor de brief. “Voetbal is de beste manier om onze stem te laten horen. Er is nul internetverbinding tussen Iran en het buitenland, dus hoe kunnen mensen ons horen? Iedereen over de hele wereld zal zich afvragen wat er met Iran gebeurd is.” Pashaei vroeg zich hardop af wat het verschil is tussen Iran en Rusland. Hij doelde hierbij op de maatregelen die de FIFA tegen Rusland nam: zij mogen van de FIFA niet deelnemen aan het naderende WK. “Ik dring er bij hen echt op aan niet te spelen tegen het Iraanse regime en stuur dit bericht naar de FIFA. Het regime, dat onschuldige mensen heeft gedood, verdient het niet om op het WK te zijn."

Sinds half september heeft Iran te maken met een golf van protesten. Deze ontstonden na de dood van Mahsa Amini, een 22-jarige Iraanse die gearresteerd werd omdat ze de geldende kledingvoorschriften van Iran zou hebben overschreden. Op 27 september, voor aanvang van het vriendschappelijke duel tussen Iran en Senegal, droegen de Iraanse voetballers zwarte jassen zonder bondslogo, uit protest tegen het gewelddadig neerslaan van demonstraties in eigen land. Iran is op het WK ingedeeld in groep B met Engeland, de Verenigde Staten en Wales.