Depay zorgt voor gefronste wenkbrauwen en achterdocht bij Barcelona

Donderdag, 3 november 2022 om 15:38 • Guy Habets • Laatste update: 16:10

Memphis Depay maakt zich momenteel niet populair bij Barcelona. De aanvaller zou bewust 'tijdrekken' in zijn revalidatie om topfit op het WK aan te kunnen treden en dat is tegen het zere been van de Catalaanse club, zo weet AS. Zij hadden graag vaker gebruik gemaakt van de diensten van Depay.

Op 22 september raakte Depay geblesseerd in het Nations League-treffen tussen Nederland en Polen. Sindsdien kwam de aanvaller niet meer in actie voor zijn land of club en miste hij de duels met Athletic Club, Bayern München, Valencia en Viktoria Plzen. Het niet kunnen meespelen van de laatste paar wedstrijden zorgt voor de meeste onvrede bij Barcelona, aangezien de hamstringblessure die Depay heeft normaal gesproken hersteld zou moeten zijn na vijf weken.

Inmiddels zit de Moordrechter al in zijn zesde week van herstel en dat voedt de geruchten rond Spotify Camp Nou dat hij bewust treuzelt. Als Depay geen wedstrijden meer speelt voor Barcelona, is de kans kleiner dat hij een terugslag krijgt en zou deelname aan het WK dus zo goed als zeker zijn voor de aanvalsleider van Oranje. Er zijn stromingen binnen Barcelona die de Nederlander dit kwalijk nemen.

Naar verluidt heeft Barça er al genoegen mee genomen dat Depay voor het WK niet meer in actie zal komen voor zijn club. De competitiewedstrijden tegen Almería en Osasuna zullen dus naar alle waarschijnlijkheid ook aan de voormalig PSV'er voorbij gaan en dat betekent dat Depay zonder wedstrijdritme aan het WK moet beginnen. Oranje opent het toernooi over ruim twee weken met de wedstrijd tegen Senegal en speelt later ook nog tegen Ecuador en gastland Qatar.