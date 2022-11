‘Overmars wilde mijn contract verlengen bij Ajax, maar ik keek al rond'

Donderdag, 3 november 2022 om 15:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:25

Daan Reiziger verruilde Ajax in de zomer van 2021 voor Vitesse, maar maakte door blessures pas dit seizoen officieel zijn debuut voor de Arnhemmers. Dit seizoen heeft de ploeg het lastig in de Eredivisie, maar de laatste twee duels werden wel gewonnen en dat deden ze met Reiziger op doel. Het had overigens niet veel gescheeld of de Groninger had nog bij Ajax gespeeld.

Vitesse boekte dit seizoen pas drie zeges in de Eredivisie en alle drie met Reiziger onder de lat. Dankzij blessures van Kjell Scherpen en Markus Schubert kon Reiziger zijn kans pakken. In de Eredivisie-wedstrijd tegen SC Cambuur (0-3 winst) viel hij bij een 0-1 voorsprong in voor de geblesseerde Scherpen. Zijn teamgenoot bij Vitesse kende hij nog uit zijn tijd bij Ajax, waar hij ruim vijf jaar speelde.

Op vijftienjarige leeftijd verruilde hij FC Groningen voor Ajax. “Ik was vijftien toen ik intern ging bij Ajax, op mijn zestiende woonde ik op mezelf”, zo vertelde hij aan Voetbal International. In Amsterdam speelde hij in Jong Ajax onder anderen samen met Devyne Rensch, Kenneth Taylor, Jurriën Timber en Brian Brobbey. Spelers die hij volgende week woensdag, tijdens het verplaatste Eredivisie-duel tegen Ajax, waarschijnlijk op het veld tegenkomt.

Reiziger had vorig jaar de mogelijkheid om bij Ajax te blijven, zo tekende VI op uit zijn mond. “Ik speelde in Jong Ajax en zat een aantal keer op de bank bij het eerste. Toch kreeg ik te horen dat ik weg mocht, omdat ze meer potentie zagen in Calvin Raatsie. Na die mededeling speelde ik nog negen wedstrijden in Jong Ajax en maakte ik vanaf de bank een landskampioenschap mee.”

Reiziger deed dat naar behoren en kon uiteindelijk zelfs bijtekenen in Amsterdam. “Na die negen wedstrijden kwam Marc Overmars alsnog met een voorstel om te verlengen trouwens, maar ik was al om me heen aan het kijken. Ik wilde elders gaan kijken, daar waar de kans op speelminuten groter zou zijn. Bij Ajax stond er een vermogen aan keepers op de loonlijst natuurlijk.” Bij Vitesse staat heeft Reiziger nog een contract tot medio 2024.