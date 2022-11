Donny van de Beek legt uit waarom hij op speelminuten rekent bij United

Donderdag, 3 november 2022 om 14:25 • Guy Habets

Donny van de Beek hoopt donderdagavond tijdens de Europa League-wedstrijd tussen Manchester United en Real Sociedad weer op speelminuten. De middenvelder lag er een tijdje uit met een blessure, maar is nu weer hersteld en hoopt zijn waarde voor the Mancunians snel te kunnen bewijzen. Van de Beek heeft wel een idee waar hij dat kan doen en welk voordeel hij heeft ten opzichte van zijn teamgenoten.

Op de clubsite van United legt Van de Beek, die vorige week tijdens de wedstrijd tegen Sheriff Tiraspol zijn rentree maakte, uit waarom hij het de afgelopen tijd zwaar had. "Geblesseerd moeten toekijken is het lastigst voor een speler", zo valt er te lezen. "Je wil op het veld staan, bij de jongens zijn en het gras in het stadion kunnen voelen. Ik ben blij dat ik weer terug ben en nu is het zaak om voor een langere tijd fit te blijven."

De voormalig Ajacied heeft wel een idee waar zijn kwaliteiten het beste tot uiting kunnen komen in het elftal van the Red Devils. "In een aanvallende rol spelen is een van de manieren waarop ik het team zou kunnen helpen. Dan speel ik tussen de linies, kan ik rushes maken en beslissende passes geven. Als er zich kansen voordoen op die positie, moet ik ze pakken. Ik voel me nu in ieder geval goed."

Speeltijd zou volgens Van de Beek ook wel in het verschiet kunnen liggen, aangezien United een zwaar programma doormaakt en veel spelers aan het WK denken. De Nederlander gaat in ieder geval niet naar Qatar. "Voor de jongens die al heel veel hebben gespeeld, kan het zwaar zijn. Ik ben er zelf een tijdje uit geweest, dus voor mij ligt dat anders. Het is fantastisch om weer terug te zijn."