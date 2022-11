Kenneth Taylor werd verrast door idool: ‘Hij zei dat hij mijn shirtje ook wilde’

Donderdag, 3 november 2022 om 13:55 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:02

In de met 1-0 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen België stond Kenneth Taylor plotseling tegenover zijn grote idool Kevin De Bruyne. De middenvelder van Ajax mocht in dat duel invallen en had naderhand een klein onderonsje met de Belgische sterspeler, die tot Taylors eigen verbazing bekend was met hem en van shirtje wilde ruilen.

"Of ik rolmodellen heb? Ja, Kevin De Bruyne", vertelde Taylor in Mirror Talk op ESPN. De middenvelder maakte in september zijn debuut voor Oranje in het Nations League-duel met Polen (0-2 winst) en mocht drie dagen later invallen tegen België. Na dat duel ruilde hij zijn shirt met zijn idool. “Hij is een type speler waar ik graag naar kijk. Of hij naar mij toe liep om te ruilen? Nee, ik ging naar hem toe”, zo lichtte hij toe.

“De Bruyne is mijn idool. Ik keek vroeger veel naar hem, al kijk ik nog steeds wel beelden van hem", aldus Taylor. "Toen ik tegen hem speelde, dacht ik gelijk: ik wil zijn shirtje. Na de wedstrijd heb ik dat gevraagd." Dat De Bruyne op zijn beurt het tricot van de jonge middenvelder wilde, verbaasde hem. “Hij zei: 'Ik geef hem binnen aan je'. Toen zei hij erbij: ‘Ik wil die van jou ook’. Ik had niet verwacht dat hij mijn shirt ook wilde hebben."

Taylor belandde aan het eind van vorig seizoen in de basis bij Ajax nadat Ryan Gravenberch geblesseerd was geraakt. Taylor speelde zodoende mee in de laatste zeven competitiewedstrijden. Daarom scoorde hij tweemaal. Dit seizoen is hij meestal basisspeler, al mistte hij de laatste twee Eredivisie-duels door een blessure. Taylor is dit seizoen goed voor drie treffers en drie assists.