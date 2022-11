Donyell Malen haalt zich de woede van zijn ploeggenoten op de hals

Donderdag, 3 november 2022 om 13:29 • Guy Habets

Donyell Malen maakte zich woensdagavond tijdens het Champions League-treffen tussen FC Kopenhagen en Borussia Dortmund (1-1) niet populair bij zijn ploeggenoten. De aanvaller plukte tijdens de wedstrijd een bal van de voeten van Anthony Modeste af, die net op dat moment een enorme kans had om te scoren. Malen miste vervolgens en dat werd hem niet in dank afgenomen.

Na afloop van de wedstrijd meldde Modeste zich bij de camera van het Duitse Sport1 en werd hem gevraagd naar de situatie met Malen. De Franse spits baalde stevig. "Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt", zo liet hij optekenen. "We moeten samenwerken als team, dat heb ik al eens gezegd. Maar ik wil ook niet te kritisch zijn, want we zijn een team."

De frustratie was groot bij Dortmund, aangezien het lang de bovenliggende partij was in Kopenhagen. Scoren lukte echter maar één keer: Thorgan Hazard trof na 23 minuten spelen doel. Dat was niet genoeg voor de overwinning, aangezien de Denen via Hakon Haraldsson nog voor de rust op gelijke hoogte kwamen. Daar bleef het bij en dus eindigde BVB de Champions League-campagne op negen punten uit zes wedstrijden. Daarmee gaat de ploeg wel door naar de achtste finale.

Woensdagavond baarde Rafael van der Vaart nog opzien door te zeggen dat hij Malen, mits de aanvaller in vorm is, in de basis zou zetten bij Oranje. "De spelers die we hebben, lijken allemaal op elkaar qua kwaliteiten. Malen is wel ideaal om voor een tweespitsensysteem achter de hand te hebben. Als hij in vorm is, zou ik hem misschien wel opstellen naast Memphis."