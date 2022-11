Van Nistelrooij gooit PSV volledig om: onder meer Gakpo en Simons wissel

Donderdag, 3 november 2022 om 19:36 • Guy Habets • Laatste update: 19:50

Ruud van Nistelrooij gaat donderdagavond tijdens het afsluitende Europa League-duel met FK Bodø/Glimt veel rouleren bij PSV. De oefenmeester kiest ervoor om zijn elftal op meerdere posities te wijzigen. Onder meer Xavi Simons, Cody Gakpo, Philipp Mwene en Anwar El Ghazi verdwijnen uit de basiself, terwijl Noor Fredrik Oppegård en Noni Madueke mogen starten. De keuzeheer lijkt gezien de opstelling fors rekening te houden met de Eredivisie-wedstrijd tegen Ajax van komende zondag.

Joël Drommen mag in Noorwegen ditmaal het Eindhovense doel verdedigen ten koste van Walter Benítez. De 29-jarige Argentijn miste sinds zijn komst nog geen minuut bij PSV en staat al op 22 officiële wedstrijden. In tegenstelling tot afgelopen zondag tegen NEC (3-0 winst) is Ki-Jana Hoever de rechtsback van dienst, terwijl Jordan Teze en Armando Obispo het centrale duo vormen. Op linksback krijgt de twintigjarige Oppegård de kans om zich in zijn vaderland te laten zien. De jongeling werd geboren in de hoofdstad Oslo en speelt sinds 2019 voor PSV.

Op het middenveld ontbreekt Ibrahim Sangaré vanwege ziekte. De Ivoriaan was er tegen NEC ook al niet bij. Hoewel PSV zelfs nog groepswinnaar kan worden bij een overwinning tegen Bodø en een thuisnederlaag of gelijkspel van Arsenal tegen FC Zürich, kiest Van Nistelrooij voor een heel ander middenveld dan afgelopen zondag. Veerman behoudt zijn plek; Simons en Erick Gutiérrez maken plaats voor respectievelijk Guus Til en Richard Ledezma.

Ook voorin voert Van Nistelrooij meerdere wijzigingen door. El Ghazi maakt op de rechtsbuitenpositie plaats voor Noni Madueke. De Engelsman lag er net als Luuk de Jong (kuitblessure) een lange periode uit met een blessure, maar zijn enkel is inmiddels volledig hersteld. In de spitspositie staat Luuk de Jong geposteerd, terwijl Cody Gakpo vanaf de bank zal starten. Johan Bakayoko completeert de basiself.

Opstelling PSV: Drommel; Hoever, Teze, Obispo, Oppegård; Veerman, Til, Ledezma; Madueke, De Jong, Bakayoko.