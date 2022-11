Arne Slot kiest voor basisdebutant tijdens cruciaal Europees duel van Feyenoord

Donderdag, 3 november 2022 om 17:34 • Guy Habets • Laatste update: 18:33

De opstelling van Feyenoord voor de allesbepalende ontmoeting met Lazio in de Europa League is bekend. Trainer Arne Slot kiest verrassend genoeg voor een basisplaats voor Igor Paixão. Het is voor het eerst dat de Braziliaan bij de eerste elf spelers op het wedstrijdformulier staat. Het duel in De Kuip begint om 18.45 uur.

Achterin speelt Feyenoord met dezelfde defensie als tijdens de teleurstellende uitnederlaag bij Sturm Graz (1-0) van vorige week. Op doel is Justin Bijlow zoals gewoonlijk de sluitpost van dienst. De 24-jarige keeper hoopt over drie weken met Oranje naar het WK in Qatar te gaan. Lutsharel Geertruida speelt als rechtsback, terwijl Gernot Trauner en Dávid Hancko het centrale duo vormen. Peruviaan Marcos López moet de linkerflank gaan verdedigen.

Tijdens de persconferentie op woensdag openbaarde Slot al dat hij voor een verrassing zou gaan in zijn basiself. Daarmee doelde hij dus op Paixão, die daarmee zijn basisdebuut voor Feyenoord maakt. De Braziliaan staat linksbuiten, terwijl Danilo en Sebastian Szymanski de voorhoede completeren. Op het middenveld heeft Slot een plekje ingeruimd voor aanvoerder Orkun Kökçü, Quinten Timber en Javairô Dilrosun.

De Rotterdamse club gaat met een overwinning van twee goals verschil of meer hoe dan ook door naar de knock-outfase van de Europa League. Een zege met één goal verschil kan ook genoeg zijn, maar dan is Feyenoord afhankelijk van het resultaat bij FC Midtjylland tegen Sturm Graz.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Timber, Dilrosun, Kökçü; Szymanski, Danilo, Paixão.