Van der Vaart geeft Ziyech transferadvies: ‘Met hem kans op kampioenschap’

Donderdag, 3 november 2022 om 12:10 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:14

Als het aan Rafael van der Vaart ligt, maakt Hakim Ziyech een transfer binnen Londen. De oud-international ziet in Tottenham Hotspur de ideale club voor de Marokkaan om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Met de middenvelder annex aanvaller in de gelederen zouden zij zelfs hoge ogen kunnen gooien in de strijd om de landstitel, denkt Van der Vaart.

"Ik zou Tottenham een club voor hem vinden", zo zei Van der Vaart bij Ziggo Sport. "Hij is júíst geschikt voor het systeem van Antonio Conte. Als ze hem erbij halen, denk ik echt dat Tottenham een titelkandidaat kan zijn in de Premier League. Dat meen ik serieus." De Londenaren wonnen de Premier League nog nooit. Wel werden zij in 1951 en 1961 kampioen van de Football League First Division.

Afgelopen dinsdagavond plaatsten the Spurs zich, als nummer één in Groep D van de Champions League, voor de achtste finales. Volgens de analist heeft de ploeg een speler nodig ‘die een keer een bijzondere bal kan geven’, en volgens de analist is Ziyech dat bij uitstek. “Dan hoeven Heung-min Son en Harry Kane het niet alleen te doen. Ziyech kan out-of-the-box denken. Ik roep dit al jaren, maar Daniel Levy (de eigenaar van Tottenham Hotspur, red.) luistert nog niet."

Afgelopen woensdag zat Ziyech tijdens de Champions League-treffen met Dinamo Zagreb (2-1 winst) wederom negentig minuten op de bank. Dit seizoen speelde hij in totaal pas 185 minuten in zeven wedstrijden onder de ontslagen Thomas Tuchel en nieuwe manager Graham Potter. Hij kwam nog niet tot scoren en leverde ook nog geen assists af.