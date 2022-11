Madrileense Champions League-zege bezorgt Ancelotti een uniek record

Donderdag, 3 november 2022 om 11:08 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:13

De 5-1 zege op Celtic van Real Madrid leverde succestrainer Carlo Ancelotti een record op. Niet één trainer boekte in zijn carrière meer overwinningen in het miljardenbal dan de Italiaan: 103. Dankzij de zege passeerde hij recordhouder Alex Ferguson, die tot op heden 102 zeges behaalde. Daarna volgen Josep Guardiola (96), Arsène Wenger (86) en José Mourinho (81).

Door de winst van woensdagavond werden de Madrilenen winnaar van Groep F en zorgden ze ervoor dat Ancelotti het record overnam van Ferguson. Er moet wel een kleine kanttekening worden gemaakt, daar een van Ancelotti’s 103 zeges een reglementaire zege betrof. Op 12 april 2005 stond de Derby della Madonnina op het programma in de kwartfinale van de Champions League. De wedstrijd werd bij een 0-1 stand definitief gestaakt en omgezet in een reglementaire 0-3 zege voor AC Milan. Fans van Inter gooiden vuurwerk op het veld en bleven dit doen, zelfs nadat de wedstrijd eerder al tien minuten stil was gelegd.

Voor trainer Ancelotti werd het, dankzij de winst in het laatste groepsduel, dus een bijzondere avond. Voor Ballon d'Or-winnaar Karim Benzema was het een minder fijn optreden. Net als in de voorgaande groepsduels kwam de Fransman niet to scoren. Een unicum, want het was voor het eerst sinds de groepsfase van 2004/05, dat hij het net niet wist te vinden. In Groep F kwam hij tot nu toe vier keer in actie, twee keer tegen Shakhtar Donetsk en twee keer tegen Celtic.

Na die overwinning op de Schotten werd Ancelotti door zijn club geëerd. Sinds de zomer van 2021 is hij wederom in dienst bij De Koninklijke en afgelopen seizoen won hij zowel het landskampioenschap en de Champions League. Ancelotti is de eerste trainer die kampioen werd in de vijf grote Europese voetbalcompetities (Italië, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Spanje).