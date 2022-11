Dit zijn alle scenario’s tijdens de cruciale Europese avond van Feyenoord

Donderdag, 3 november 2022 om 10:21 • Wessel Antes • Laatste update: 10:40

Het Feyenoord van Arne Slot wacht donderdagavond een bijzonder lastige uitdaging. Zelfs wanneer de Rotterdammers winnen van Lazio is de club niet zeker van overwintering in de Europa League. Bij een nederlaag kan Feyenoord nog altijd troost vinden met kwalificatie voor de Conference League. Voetbalzone zet in dit artikel alle scenario’s op een rij.

Feyenoord staat momenteel op de derde plek in Groep F van de Europa League en heeft na vijf duels spelen vijf punten verzameld (doelsaldo +3). Tegenstander Lazio is koploper van de groep met acht punten, maar bezit een negatief doelsaldo van één. De Italianen gingen in september met 5-1 tamelijk gênant onderuit tegen hekkensluiter FC Midtjylland. De Denen hebben net als Feyenoord vijf punten, maar het doelsaldo is één doelpunt slechter. Sturm Graz staat dankzij de late overwinning op Feyenoord (1-0) op de tweede plek met acht punten, maar heeft met -4 het slechtste doelsaldo in deze groep.

Feyenoord wint

Wanneer Feyenoord donderdag met minimaal twee doelpunten verschil wint is de club zeker van de volgende ronde in de Europa League. Op basis van doelsaldo gaat het elftal van Slot dan over Lazio heen. Bij een minimale overwinning tegen het elftal van Maurizio Sarri (slechts één doelpunt verschil) is Feyenoord afhankelijk van de wedstrijd tussen Midtjylland en Graz.

Bij een overwinning van de Denen wordt Feyenoord dan tweede in de poule, terwijl winst of gelijkspel voor Graz in dat scenario de Conference League betekent. Wanneer Feyenoord een minimale zege boekt en ook Midtjylland wint, eindigen de Rotterdammers sowieso bij de bovenste twee teams in Groep F op basis van het onderlinge resultaat tegen Graz (6-1). Feyenoord overwintert in dat geval dus in de Europa League.

Feyenoord speelt gelijk

Wanneer Feyenoord niet verder komt dan een punt tegen Lazio, zijn de Rotterdammers eveneens afhankelijk van het resultaat in de Deense MCH Arena. Doorgaan in de Europa League is dan niet meer mogelijk. In dat geval heeft Feyenoord een zege of gelijkspel van Graz nodig. De wedstrijden worden overigens beide om 18.45 uur afgewerkt, waardoor resultaten niet door elkaar beïnvloed kunnen worden.

Feyenoord verliest

Bij een nederlaag kunnen de Rotterdammers zich nog altijd kwalificeren voor de tussenronde van de Conference League. Midtjylland moet dan wel thuis verliezen van Graz, terwijl Slot en zijn mannen niet tegen een grote nederlaag mogen aanlopen. Het doelsaldo is bij dit scenario uiteindelijk bepalend in Groep F. Feyenoord heeft in dat opzicht momenteel één doelpunt speling. Vorig seizoen heeft De Stadionclub gezien hoeveel plezier ook de Conference League kan opleveren, dus kwalificatie voor dat toernooi zou in ieder geval een schrale troost kunnen zijn.