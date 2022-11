Ex-zaakwaarnemer doet boekje open over Messi: ‘Hij kon een jaar niet slapen’

Donderdag, 3 november 2022 om 08:43 • Wessel Antes

Lionel Messi speelt in november zijn laatste WK voor Argentinië. De 35-jarige Argentijn maakt er al zijn gehele carrière geen geheim van dat hij de meest prestigieuze titel in het interlandvoetbal aan zijn palmares wil toevoegen. Uit een nieuwe anekdote over de fenomenale linkspoot van Paris Saint-Germain blijkt nogmaals hoe erg die wens speelt.

Fabián Soldini, de ontdekker en eerste zaakwaarnemer van Messi, doet in een interview met Infobae een boekje open over zijn pupil. Als speler van Barcelona heeft Messi na de verloren WK-finale van 2014 tegen Duitsland (1-0) een jaar lang niet goed kunnen slapen, denkend aan die wedstrijd in Brazilië. “Toen ik bij hem thuis was, nadat ik hem tien jaar niet had gezien, vertelde hij me: Fabi, ik word nu al een jaar lang elke nacht wakker denkend aan de finale in Brazilië. Ik kan er niet van slapen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Messi was de winst van de Copa América in 2021 een van de belangrijkste dingen in zijn leven, zo beweert Soldini. “Ik was erg blij voor hem, omdat ik weet hoeveel hij heeft geleden. De nationale ploeg is zijn grote liefde, niet Barcelona of Newell's Old Boys. Hij heeft alles over voor de nationale ploeg.” Soldini hoopt dan ook dat Messi en Argentinië er met de winst vandoor gaan in Qatar. “Het lijkt me dat hij dat wel verdient.”

De Argentijnen openen het WK op 22 november met een wedstrijd tegen Saoedi-Arabië, waarna een duel met Mexico wacht. Tot slot sluit het elftal van bondscoach Lionel Scaloni de groepsfase af met een wedstrijd tegen Polen. Messi staat momenteel op 164 interlands voor Argentinië, waarin hij goed was voor negentig treffers en 51 keer aangever was. Volgens Soldini gaat hij er alles aan doen om in Qatar de eindzege te vieren. “Hij is bereid om te sterven voor de nationale ploeg.”