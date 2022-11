Marciano Vink komt met één specifiek verwijt aan het adres van Schreuder

Donderdag, 3 november 2022 om 08:00 • Wessel Antes

Marciano Vink denkt dat Ajax dit seizoen nog niet alles heeft laten zien, zo zegt de analist van ESPN in Voetbalpraat. Vink verwijt trainer Alfred Schreuder dat hij zijn spelers niet op de juiste posities opstelt. Hij ziet dat spelers te vaak op wisselende posities spelen en denkt dat het daardoor moeilijk is om in een constante vorm te komen.

“In mijn ogen kan Ajax veel beter”, begint Vink zijn betoog. “Ik heb het idee dat de juist poppetjes en de juiste spelers, niet op de juiste plek staan. Op dit moment is er heel veel geschipper, een beetje pappen en nathouden. Dan speelt die, dan mag die weer invallen, dan moet die naar de rechterkant en die weer naar links. Er is geen duidelijke lijn waardoor het team ingespeeld raakt of spelers in hun maximale kracht komen te spelen.”

Vink heeft daarnaast nog altijd zijn twijfels over aanvoerder Dusan Tadic. “Of Tadic op links kan spelen zodat hij in zijn maximale kracht komt... Hij heeft het op links en rechts niet laten zien. Dan moeten er keuzes worden gemaakt. Als je die keuzes niet maakt, blijft het aanmodderen. Dan is het Blind die niet voldoet, dan is het Bassey die niet voldoet. Hij houdt de lekkende emmers hoog.”

Ajax is na de winterstop veroordeeld tot spelen in de Europa League. In de jaren hiervoor speelden de Amsterdammers regelmatig in de knock-outfase van het miljardenbal. Vink heeft daar een simpele verklaring voor. “Toen had je na twee maanden een duidelijk elftal. Er worden nu zoveel spelers gebruikt. Hoe kan je als team in de Champions League, waar je op je best moet zijn, optimaal presteren? Ga naar een vast iets.” Aanstaande zondag komt Ajax weer in actie. De koploper van de Eredivisie speelt om 16.45 uur de absolute kraker tegen nummer twee PSV.