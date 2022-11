Vermoedelijke opstelling Feyenoord: verrassend basisdebuut in cruciaal duel

Donderdag, 3 november 2022 om 06:46 • Wessel Antes

Arne Slot gaat donderdagavond met Mats Wieffer aantreden tijdens het cruciale Europa League-duel van Feyenoord met Lazio, zo verwacht het Algemeen Dagblad. In Groep F is nog steeds alles mogelijk en de oefenmeester van de Rotterdamse club kiest er juist in dit duel voor om met de 22-jarige middenvelder, die deze zomer overkwam van Excelsior, te starten. Opvallend: Wieffer kwam dit seizoen tot dusver slechts 84 speelminuten in actie.

Achterin speelt Feyenoord met dezelfde defensie als tijdens de teleurstellende uitnederlaag bij Sturm Graz (1-0) vorige week. Op doel is Justin Bijlow zoals gewoonlijk de sluitpost van dienst. De 24-jarige keeper hoopt over drie weken met Oranje naar het WK in Qatar te gaan. Lutsharel Geertruida speelt als rechtsback, terwijl Gernot Trauner en Dávid Hancko het centrale duo vormen. Peruaan Marcos López moet de linkerflank gaan verdedigen.

Tijdens de persconferentie openbaarde Slot al dat hij voor een verrassing zou gaan in zijn basiself. “Ik denk dat er morgen (donderdag, red.) een speler op het veld staat waarvan niet iedereen die zal verwachten. Ik ga niet zeggen wie dat is.” Journalist Mikos Gouka denkt het te weten: Wieffer. Voor de in Borne geboren middenvelder zou het zijn basisdebuut voor Feyenoord betekenen. Aanvoerder Orkun Kökçü en Quinten Timber complementeren het middenveld, al is de verwachting dat Sebastian Szymanski regelmatig als een soort vierde middenvelder zal dienen.

Voorin start Feyenoord op papier met Javairô Dilrosun, Danilo en Szymanski. De Pool zal zich dus net als tijdens eerdere duels dit seizoen vaak een linie laten terugzakken. Daardoor zouden Dilrosun en Danilo de meest aanvallende spelers zijn aan Rotterdamse zijde. Het doorgaans betrouwbare 1908.nl denkt overigens te weten dat Slot op korte termijn met deze formatie wil experimenteren, maar dan met spitsen Danilo en Santiago Giménez als de voorste twee namen. Of dat donderdagavond al het geval is zal moeten blijken. De wedstrijd in De Kuip begint om 18.45 uur en wordt uitgezonden op Veronica en ESPN 2.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Wieffer, Kökçü, Timber; Dilrosun, Danilo, Szymanski.