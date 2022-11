VZ 5: Schmidt blijft stunten met Benfica, Neuer komt met heftig bericht

Donderdag, 3 november 2022

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Roger Schmidt blijft maar stunten met Benfica

Benfica heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Met veertien punten uit zes wedstrijden, een clubrecord voor de formatie van trainer Roger Schmidt, is O Glorioso uiteindelijk boven Paris Saint-Germain geëindigd. Een krankzinnige slotfase op bezoek bij Maccabi Haifa, waar uiteindelijk met maar liefst 1-6 werd gewonnen, bracht Schmidt en de zijnen de groepswinst.

Lees hier hoe Benfica op het laatste moment nog voorbij PSG wist te geraken.

Olivier Giroud helpt AC Milan terug naar de Europese elite

AC Milan heeft zich in een rechtstreeks duel met Red Bull Salzburg geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. De formatie van trainer Stefano Pioli hoefde op eigen veld alleen maar gelijk te spelen, maar toonde zich veel te sterk voor de kampioen van Oostenrijk: 4-0. Olivier Giroud was de grote man aan de zijde van Milan door twee goals en een assist voor zijn rekening te nemen. In dezelfde poule gaat Chelsea als groepswinnaar door na een 2-1 zege op Dinamo Zagreb.

Lees hier over de heldenrol van Giroud.

Derksen ziet nog maar één club als optie om carrière Ihattaren te redden

Johan Derksen is van mening dat Mohamed Ihattaren nog een laatste kans verdient. De analist ziet Royal Antwerp nog als enige mogelijkheid om de carrière van het twintigjarige talent uit het slop te trekken. Ajax maakte maandag in een officieel persbericht bekend dat het de koopoptie op Ihattaren niet zal lichten. De aanvaller annex aanvallende middenvelder werd sinds januari 2022 gehuurd van Juventus, en had voor twee miljoen euro definitief overgenomen kunnen worden van la Vecchia Signora.

Hier lees je waarom Derksen vindt dat Ihattaren naar Antwerp moet gaan.

Neuer doet onthulling via Instagram: drie keer geopereerd aan huidkanker

Manuel Neuer is woensdag met een heftige onthulling naar buiten getreden via Instagram. De 36-jarige keeper heeft huidkanker gehad in zijn gezicht en heeft zich al drie keer moeten laten opereren. Om die reden komt de sluitpost daarnaast met een lancering van verzorgingsmiddelen om aandacht te vragen voor bescherming tegen de zon.

Het hele verhaal over de situatie rond Neuer lees je hier./a>

Supermarktketen Jumbo haalt verbazingwekkende WK-reclame offline

Jumbo heeft de opzienbarende WK-reclame na veel commotie op social media offline gehaald. In de reclame was te zien hoe de Toppers samen met rapper Donnie hossend de polonaise lopen. Dit deden zij echter ook met een groep bouwvakkers op een bouwplaats, wat gevoelig ligt omdat duizenden arbeiders om het leven zijn gekomen bij de bouw van WK-stadions in Qatar.

Lees hier hoe Jumbo de plank volledig missloeg.