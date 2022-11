Piepjonge doelpuntenmaker bij winnend City; Diks en Malen spelen gelijk

Woensdag, 2 november 2022 om 22:55 • Sam Vreeswijk

Manchester City heeft de groepsfase van de Champions League met een overwinning afgesloten. De ploeg van trainer Pep Guardiola was in het eigen Etihad Stadium met 3-1 te sterk voor Sevilla. Rafa Mir zette de bezoekers in de eerste helft nog op voorsprong, maar door doelpunten van Rico Lewis, Julián Álvarez en Riyad Mahrez trok City alsnog aan het langste eind. In dezelfde groep speelden FC Kopenhagen en Borussia Dortmund gelijk: 1-1. Vorige week was al bekend geworden wat de eindstand in Groep G zou zijn.

Manchester City – Sevilla 3-1

City verzekerde zich vorige week door een 0-0 gelijkspel bij Dortmund al van groepswinst. Daardoor besloot Guardiola om tegen Sevilla met een B-elftal te starten. Zo begonnen onder meer Ederson, Kevin De Bruyne en Bernardo Silva op de bank bij the Citizens. Ook Nathan Aké moest genoegen nemen met een reserverol, terwijl Erling Braut Haaland wegens een lichte blessure niet bij de selectie zat. Bij Sevilla stond Karim Rekik in de basis en startten ex-Eredivisionisten Kasper Dolberg en Nemanja Gudelj op de bank.

In een regenachtig Manchester domineerde de thuisploeg, maar kwamen de bezoekers na een half uur op voorsprong: Mir kopte geplaatst een corner van Isco binnen. Tien minuten daarvoor had Mir ook al de kans op de openingstreffer gehad, maar toen zag hij zijn poging nog gestopt worden door doelman Stefan Ortega. Aan de andere kant van het veld was City in de eerste helft gevaarlijk via Cole Palmer (over), Ilkay Gündogan (zijnet) en Jack Grealish (redding Yassine Bounou). Ondanks het overwicht gingen de gastheren met een achterstand de rust in.

Al vroeg in de tweede helft kwam City op gelijke hoogte via de zeventienjarige Champions League-debutant Lewis. Álvarez vond Lewis met een fraai steekballetje, waarna de rechtsback hard raak schoot: 1-1. Guardiola besloot vervolgens een aantal wissels door te voeren en dat pakte goed uit: De Bruyne was een minuut na zijn invalbeurt al goed voor een assist. De Belg vond met een fraaie pass Álvarez, die Bounou omspeelde en City op voorsprong zette. Riyad Mahrez zorgde in de 83ste minuut voor het slotakkoord, door na een fout van José Ángel Carmona op aangeven van Álvarez de 3-1 in de bovenhoek te schieten.

FC Kopenhagen – Borussia Dortmund 1-1

Dortmund, waar Donyell Malen in de basis begon, was al zeker van de tweede plek in de groep. Bij Kopenhagen, dat van tevoren al wist dan het hoe dan ook als laatste in Groep G zou eindigen, startten onder meer Kevin Diks en Ajax-huurling Mohamed Daramy aan de wedstrijd. Diezelfde Daramy had na negen minuten al bijna een assist op zijn naam, maar ploeggenoot Roony Bardghji wist zijn voorzet niet binnen te koppen. Het was Dortmund dat een kwartier later wél de openingstreffer maakte via Thorgan Hazard, die met een volley voor de 0-1 zorgde. Nadat Gregor Kobel met een goede redding Viktor Claesson nog het scoren had belet, werd het vlak voor rust alsnog 1-1: Hákon Arnar Haraldsson scoorde op aangeven van Claesson, en maakte zo het eerste Champions League-doelpunt van Kopenhagen dit seizoen.

Aan het begin van de tweede helft kreeg Malen een uitgelezen mogelijkheid om Dortmund opnieuw op voorsprong te zetten. De voormalig PSV’er ontving de bal van Karim Adeyemi, maar kreeg de bal van dichtbij niet in het doel. Na ruim een uur spelen waren de Duitsers opnieuw dicht bij de 1-2. Deze keer spatte een afstandsschot van Youssoufa Moukoko echter uiteen op de paal. Kopenhagen creëerde in de tweede helft geen serieuze kansen meer, maar wist het derde gelijkspel van deze Champions League-campagne uiteindelijk over de streep te trekken.