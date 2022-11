AC Milan hoort dankzij sensationele Olivier Giroud weer bij Europese elite

Woensdag, 2 november 2022 om 22:52 • Guy Habets

AC Milan heeft zich in een rechtstreeks duel met Red Bull Salzburg geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. De formatie van trainer Stefano Pioli hoefde op eigen veld alleen maar gelijk te spelen, maar toonde zich veel te sterk voor de kampioen van Oostenrijk: 4-0. Olivier Giroud was de grote man aan de zijde van Milan door twee goals en een assist voor zijn rekening te nemen.

Salzburg trachtte met de jongste basiself ooit in de Champions League, waar voormalig Ajacied Max Wöber met zijn 24 jaar de oudste van het stel was, de zege in San Siro voor zich op te eisen. Alleen een driepunter zou genoeg zijn om door te gaan naar de knock-outfase van de Champions League, maar het was Milan dat zich liet zien. I Rossoneri waren niet van plan om achteruit te lopen en kwamen zelfs verdiend op voorsprong. Olivier Giroud kopte de 1-0 binnen en dacht ook voor rust de tweede te maken, ware het niet dat hij buitenspel stond.

GOAL!



Olivier Giroud doet het voor AC Milan en brengt de Italianen een stuk dichter bij de achtste finales! #MILSAL #UCL pic.twitter.com/nmkazIlTnm — VTBL ? (@vtbl) November 2, 2022

De verdubbeling van de marge liet in de tweede helft niet lang op zich wachten. Binnen een minuut na de aftrap dook Rade Krunic op voor het doel van Salzburg en knikte hij met het hoofd, op aangeven van Giroud, raak: 2-0. Het was sowieso de wedstrijd van de Franse spits, want hij nam ook de derde Milanese treffer voor zijn rekening. Giroud stond op de goede plek om een rebound in de verre hoek te vuren en zorgde er zo voor dat Salzburg definitief naar de Europa League werd gestuurd. Diep in blessuretijd bepaalde Junior Messias de eindstand op 4-0.

Chelsea laat zich niet verrassen

Chelsea was al door naar de laatste zestien en speelde op het eigen Stamford Bridge alleen nog maar voor groepswinst. Dinamo Zagreb mocht echter nog hopen op het bereiken van de Europa League en moest daarvoor een resultaat pakken. Bruno Petkovic zorgde er in de zevende minuut voor dat de Kroaten inderdaad mochten dromen van iets moois, want hij knikte de 0-1 tegen de touwen, maar die tegenslag zorgde voor veerkracht bij Chelsea. Raheem Sterling prikte al gauw met een gelukje de gelijkmaker binnen en basisdebutant Denis Zakaria maakte er vanaf de rand van het strafschopgebied 2-1 van.

En het is al 2-1 op Stamford Bridge.. ??

Denis Zakaria mag afdrukken vanaf de 16 en hij ziet zijn schot net niet goed genoeg gekraakt worden ??#ZiggoSport #UCL #CHEDZG pic.twitter.com/CXKPEM2tqZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 2, 2022

In de tweede helft gebeurde er bar weinig meer, aangezien Chelsea de noodzaak niet zag om op zoek te gaan naar meer doelpunten en Dinamo niet in staat was om bij het doel van the Blues in de buurt te komen. Zo eindigde de wedstrijd op 2-1, verzekerde de formatie uit Londen zich daarmee van de groepswinst en is Dinamo Zagreb uitgeschakeld. Zij zien dat Salzburg er met het Europa League-ticket vandoor gaat en dat Milan zich als nummer twee heeft geplaatst voor de achtste finales. Het is voor het eerst sinds het seizoen 2013/14 dat de roodzwarten uit Milaan zich weer bij de laatste zestien mogen melden.