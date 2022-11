Heung-min Son wacht nare operatie en moet vrezen voor WK-deelname

Woensdag, 2 november 2022 om 23:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:34

Heung-min Son moet geopereerd worden aan het gebied rondom zijn oog, zo meldt zijn club Tottenham Hotspur via de officiële kanalen. De Zuid-Koreaan kwam in het gewonnen Champions League-duel met Olympique Marseille hard in botsing met Chancel Mbemba. Een dag later meldt the Spurs dat een operatie noodzakelijk is, omdat de breuk rondom zijn oog gestabiliseerd dient te worden.

"Na zijn operatie zal Son beginnen aan zijn rehabilitatie met onze medische staf en zullen we verdere updates te zijner tijd melden", schrijft Tottenham. De blessure van Son is een hard gelag voor zowel zijn club als Zuid-Korea. Bij Tottenham vormt de aanvaller een gevaarlijk duo met Harry Kane, terwijl Son de absolute sterspeler van zijn land is. Hoeveel tijd er voor zijn herstel nodig is, heeft Tottenham nog niet gemeld.

Tottenham and South Korea will be sweating on Son Heung-Min's injury ?? pic.twitter.com/pd0FPkeJzJ — Mirror Football (@MirrorFootball) November 2, 2022

Na afloop van het gewonnen duel in Zuid-Frankrijk gaf assistent-trainer Cristian Stellini, bij afwezigheid van de geschorste Antonio Conte, een summiere update over Son. "Op dit moment weten we het niet en moeten we wachten op de medische beoordeling. We moeten wachten op morgen. Son voelt zich wel beter. Ik zag hem in de kleedkamer en daar feestte hij met ons. We zullen moeten wachten op morgen."

Nu blijkt dat Son onder het mes moet, is deelname aan het WK plots onzeker geworden. De aanvaller, die tevens aanvoerder is van zijn land, zou het op het mondiale eindtoernooi opnemen tegen Uruguay, Portugal en Ghana. Het spelen met een masker zou eventueel ook een mogelijkheid kunnen zijn voor de dertigjarige aanvaller.