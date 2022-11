V/d Vaart zorgt voor verbazing: ‘Mits in vorm, moet hij in de basis bij Oranje'

Woensdag, 2 november 2022 om 21:27 • Guy Habets • Laatste update: 21:30

Rafael van der Vaart vindt dat een Donyell Malen in vorm in de basis moet staan bij het Nederlands elftal. De aanvaller van Borussia Dortmund heeft volgens de analist net iets extra's ten opzichte van concurrenten als Steven Bergwijn en Arnaut Danjuma. Toch verwacht Van der Vaart dat niet Malen, maar Bergwijn op het EK in de basis de aanvalspartner van Memphis Depay zal zijn.

Malen scoorde dit seizoen pas een keer, maar zit wel in de voorselectie voor het WK en zou zich woensdagavond tijdens het Champions League-treffen met FC Kopenhagen kunnen bewijzen aan bondscoach Louis van Gaal. Van der Vaart hoopt dat Malen dat ook doet. "Dat is een hele goede speler en voor hem wordt het nu tijd om regelmatig beslissend te zijn", zegt de voormalig middenvelder op Ziggo Sport.

Van der Vaart zou de ex-PSV'er graag bij Oranje zien. "We weten wat zijn kwaliteiten zijn, maar bij het Nederlands elftal hebben we veel spelers die ongeveer dezelfde kwaliteiten hebben. Depay, Danjuma, Bergwijn en misschien ook wel Noa Lang... Het lijkt op elkaar, maar Malen is wel ideaal om voor een tweespitsensysteem achter de hand te hebben. Als hij in vorm is, zou ik hem opstellen naast Memphis."

"Serieus, ja?", reageert presentator Wytse van der Goot verbaasd. Van der Vaart antwoordt bevestigend en legt uit waarom hij Malen graag in de basis van Oranje terug zou willen zien. "Bergwijn heeft het goed gedaan in het Nederlands elftal, dus die zal vast spelen en dat is verdiend, maar een Malen in vorm heeft iets wat de anderen niet hebben."

De 23-jarige aanvaller heeft nog drie wedstrijden om zich te bewijzen. Naast de wedstrijd in het miljardenbal tegen Kopenhagen speelt Dortmund in competitieverband nog tegen VfL Bochum en Borussia Mönchengladbach. Malen heeft bij BVB concurrentie van Anthony Modeste, Karim Adeyemi en Youssoufa Moukoko en zal moeten hopen dat hij genoeg speeltijd krijgt van trainer Edin Terzic. Tot dusver stond de Nederlander in de helft van de Bundesliga-duels in de basis.