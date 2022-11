Lazio reageert woedend op de ‘hulp’ die Feyenoord heeft gekregen

Woensdag, 2 november 2022 om 21:02 • Guy Habets

Maurizio Sarri, de trainer van Lazio, is niet te spreken over het feit dat Feyenoord een week rust heeft gehad voor de ontmoeting in de Europa League van aanstaande donderdag. De competitiewedstrijd van de Rotterdammers van afgelopen weekend werd uitgesteld, zodat de formatie van Arne Slot zich optimaal kon voorbereiden op het treffen met de Italianen. Dat vindt Sarri maar niets.

De KNVB helpt Nederlandse clubs in Europa door ze extra rust te gunnen voor belangrijke continentale wedstrijden. Dat verbijstert Sarri. "Ik vind het schandalig dat de UEFA de Nederlandse voetbalbond toestemming heeft gegeven om een wedstrijd uit te stellen", zo klinkt het op de persconferentie. "Wij voelen ons voor de gek gehouden en dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de andere teams in deze poule (Sturm Graz en FC Midtjylland, red.). Het is gewoon jammer. Deze wedstrijd staat toch allang gepland? Beschamend."

De Italiaanse oefenmeester van Lazio wijst na zijn tirade op de sfeer in De Kuip. Eerder maakte hij dat al mee als trainer van Napoli, toen Sarri een 2-1 nederlaag leed in Rotterdam-Zuid. "Je kan hier niet naartoe komen en op 0-0 spelen. Ik ben hier al eens geweest en wie hier speelt, moet meer dan honderd procent geven. Ik verwacht dat er van het begin tot het einde spanning op de wedstrijd zit. Rekenen heeft geen zin."

De situatie in de poule van Feyenoord en Lazio is complex. Zeker is wel dat de Stadionclub met een zege met twee goals verschil of meer hoe dan ook doorgaat naar de knock-outfase van de Europa League. Een overwinning met één doelpunt verschil kan ook genoeg zijn, maar dan is de formatie van trainer Arne Slot afhankelijk van het resultaat bij Midtjylland tegen Sturm Graz. Bij een gelijkspel kan de knock-outfase van de Conference League bereikt worden, maar dan is het ook mogelijk dat het Europese avontuur erop zit. Dat geldt ook voor een nederlaag.