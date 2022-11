FC Utrecht-supporters niet welkom in Enschede tijdens duel met FC Twente

Woensdag, 2 november 2022 om 20:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:17

Fans van FC Utrecht zijn op 22 januari 2023 niet welkom in De Grolsch Veste, wanneer hun club het in de Eredivisie opneemt tegen FC Twente. Dat heeft burgemeester Roelof Bleker van Enschede besloten op advies van het Openbaar Ministerie, de politie en FC Twente. Aanleiding voor het besluit zijn misdragingen van een aantal FC Utrecht-supporters rondom het duel in Enschede vorig jaar september.

Voorafgaand aan en tijdens die wedstrijd, die op 11 september 2021 werd gespeeld, werden er onder meer bekers met bier en andere voorwerpen vanuit het bezoekersvak naar het vak daaronder gegooid. Bovendien richtten de fans van de bezoekers vernielingen aan en braken ze uit het veiligheidsvak, waardoor de Mobiele Eenheid in actie moest komen.





“Dit leverde onveilige situaties op voor andere bezoekers van de voetbalwedstrijd”, aldus de gemeente Enschede in een statement. “De driehoek (Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeester) is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in Enschede. Mensen die vernielingen aanrichten, de openbare orde verstoren en bovendien de veiligheid van andere bezoekers, politiemensen en stewards in gevaar brengen, horen niet thuis in een voetbalstadion.”

Daarom heeft de gemeente besloten om de fans van de huidige nummer zeven in de Eredivisie de komende ontmoeting te weren, waardoor het bezoekersvak leeg zal blijven. “De intentie is om supporters van FC Utrecht bij de eerste volgende wedstrijd in De Grolsch Veste in het voetbalseizoen 2023/24 weer welkom te heten in Enschede”, besluit de gemeente.