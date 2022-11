Real Madrid bezorgt Ancelotti fraai record in wedstrijd met drie strafschoppen

Woensdag, 2 november 2022 om 20:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:50

Real Madrid heeft woensdagavond eenvoudig weten af te rekenen met Celtic. In het eigen Estadio Santiago Bernabéu werd het 5-1. Opvallend was dat scheidsrechter Stéphane Frappart in de eerste helft drie keer naar de stip wees. Doordat Celtic naliet zijn strafschop te benutten, was er in de tweede helft geen sprake van spanning meer. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti, die recordhouder Sir Alex Ferguson evenaart met 102 overwinningen in het miljardenbal, heeft zich door de zege verzekerd van groepswinst in Poule F.

Real wist van tevoren dat het een overwinning nodig had om de groepswinst in eigen hand te houden. Ancelotti begon dan ook met een sterke basiself. Federico Valverde schoof terug naar het middenveld, waardoor Marco Asensio zijn rechtsbuitenpositie kon innemen. Gouden Bal-winnaar Karim Benzema begon op de bank. Op zijn positie in de spits stond Rodrygo, die naast hem aan de linkerkant landgenoot Vinícius Júnior zag staan. Bij Celtic moest voormalig VVV-Venlo-spits Giorgos Giakoumakis op de bank.

Goooool Asensio ? De Nederlandse Spanjaard krijgt niet veel kansen bij Real, maar pikt wel weer zijn goaltje mee ?? Real Madrid loopt kinderlijk eenvoudig uit naar 3-0 ??#ZiggoSport #UCL #RMACEL pic.twitter.com/7CxmkcpLbs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 2, 2022

De gewenste openingstreffer kwam er al snel voor de Madrilenen. Nadat Moritz Jenz hands maakte, wees Frappart naar de stip. Luka Modric faalde vanaf elf meter niet: 1-0. Toch speelde Celtic aardig en kreeg het na een klein kwartier een grote kans. Daizen Maeda ontving een pass in de loop vanuit het middenveld en gaf de bal vervolgens gevaarlijk voor. De inglijdende spits Kyogo Furuhashi kwam echter centimeters tekort om een serieuze poging op doel te lossen. Aan de andere kant kreeg Real wederom een strafschop, nadat Matthew O'Riley hands maakte. Rodrygo had vervolgens weinig moeite om Joe Hart te passeren: 2-0.

De bezoekers uit Glasgow bleven het desondanks proberen. Na slordig balverlies van Éder Militão kwam de bal terecht bij Maeda, die Furuhashi vond. Zijn schot kon Courtois echter niet nerveus maken. Even later kreeg Celtic de uitgelezen kans om de aansluitingstreffer te maken, nadat Frappart voor de derde keer naar de stip kreeg. Ferland Mendy haalde directe tegenstander Liel Abada onderuit, waarna hij teamgenoot Josip Juranovic zag stuiten op Courtois.

Demonstratiepot in Madrid ?? Vinicius maakt er 4-0 van tegen het arme Celtic ??#ZiggoSport #UCL #RMACEL pic.twitter.com/aMUktX6tlB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 2, 2022

De 3-0, en daarmee de definitieve beslissing, viel in de zesde minuut na rust. Valverde vond Dani Carvajal aan de rechterkant van het zestienmetergebied. De Spanjaard legde de bal vervolgens terug op Asensio, die met links binnenschoot: 3-0. Even na een uur spelen volgde alweer de 4-0, nadat een voorzet van Valverde voor het doel door Vinícius kon worden binnengetikt. Giakoumakis werd vervolgens in het veld gebracht en de Griek had vrijwel direct een schot in huis, dat Courtois niet deed zweten.

Jota schiet Celtic met een fantastische vrije trap van de akelige 0 af ??#ZiggoSport #UCL #RMACEL pic.twitter.com/GlA1DWzxvq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 2, 2022

Aan de andere kant maakte Valverde zijn eerste van de avond, door van net buiten de zestien de binnenkant van zijn voet tegen de bal aan te zetten. De Uruguayaan kon juichen nadat hij zijn poging in de verre hoek zag belanden: 5-0. Invaller Jota redde tien minuten voor tijd de eer voor de Schotten op fraaie wijze. Een vrije trap van de Portugees verdween over de muur en via de handschoen van Courtois in het net: 5-1.