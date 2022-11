Leipzig neemt revanche voor smadelijke nederlaag en vergezelt Real Madrid

Woensdag, 2 november 2022 om 20:31 • Guy Habets

RB Leipzig gaat met Real Madrid mee naar de knock-outfase van de Champions League. In een directe ontmoeting in poule F werd afgerekend met Shakhtar Donetsk, dat ook nog kans maakte op een plekje bij de laatste zestien: 0-4. Christopher Nkunku, André Silva, Dominik Szoboszlai en Dani Olmo zorgden voor de doelpunten in een goed gevuld Wojska Polskiego Stadion in Warschau. Op de eerste speeldag van het Champions League-seizoen wist Shakhtar nog met 4-1 te winnen, maar die uitglijder is uiteindelijk dus toch nog rechtgezet door Leipzig.

De formatie uit Oekraïne wist dat het met een overwinning hoe dan ook door zou gaan naar de achtste finale van de Champions League en dus werd er een offensief ingesteld elftal de wei in gestuurd. Lassina Traoré (ex-Ajax) moest als spits voor de doelpunten zorgen en werd in de rug gesteund door Mykhaylo Mudryk, het 21-jarige toptalent van Shakhtar. Voor Leipzig was het zaak om minimaal een gelijkspel uit het vuur te slepen. Met voormalig Heraclied Janis Blaswich onder de lat hadden de Duitsers ook een basisspeler met een verleden in de Eredivisie.

Shakhtar zocht meteen de aanval, maar kreeg na tien minuten de rekening gepresenteerd voor het gebrek aan organisatie in de achterhoede. Timo Werner mocht vrij inschieten en de rebound van dat schot werd binnengetikt door Nkunku: 0-1. Met die goal hadden die Roten Bullen wat ze wilden en trokken ze zich terug, wachtend op de kans om op de counter nogmaals toe te slaan. Met die instelling wist Shakhtar zich geen raad en dus werd er voor de rust geen kans meer bij elkaar gespeeld.

In de tweede helft had Leipzig maar een paar minuten nodig om de wedstrijd definitief te beslissen. Na een onvervalste scrimmage voor het doel kreeg André Silva de bal op het hoofd en die kopte de bal binnen voor de 0-2. Uiteindelijk liepen de Duitsers via Dominik Szoboszlai, die de keeper omspeelde en een leeg doel vond, en een knap schot in de verre hoek van Dani Olmo uit naar 0-4. De formatie uit Oost-Duitsland gaat derhalve met Real Madrid mee de knock-outfase van het miljardenbal in, terwijl Shakhtar het seizoen kan redden in de Europa League.